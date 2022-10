AC Milan naast koploper Napoli na zege op Monza van Berlusconi

AC Milan staat in de Serie A voor in ieder geval één dag op hetzelfde puntenaantal als koploper Napoli. De Milanezen waren zaterdag met 4-1 te sterk voor Monza.

Silvio Berlusconi en Adriano Galliani waren van 1986 tot 2017 respectievelijk clubeigenaar en algemeen directeur van AC Milan en keerden nu met promovendus Monza voor het eerst terug in San Siro. De huidige nummer veertien van de Serie A had weinig te vertellen op bezoek bij de regerend landskampioen.

Filippo Ranocchia deed vijf minuten later iets terug. Hij krulde een vrije trap via de vingertoppen van Tatarusanu en de paal in het doel. Rafael Leão zorgde vijf minuten voor tijd op aangeven van Theo Hernández voor de 4-1-eindstand.

Eerder op de dag was Salernitana in eigen huis met 1-0 te sterk voor Spezia. In Stadio Arechi nam de 39-jarige Franck Ribéry afscheid van het publiek. De Fransman, die jarenlang succesvol was bij Bayern München, kondigde vrijdag aan vanwege aanhoudende knieklachten per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Tonny Vilhena speelde tot de 65e minuut mee bij Salernitana.