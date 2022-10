AC Milan naast koploper Napoli door zege, Inter wint spektakelstuk in Florence

AC Milan staat in de Serie A voor in ieder geval één dag op hetzelfde puntenaantal als koploper Napoli. De Milanezen waren zaterdag met 4-1 te sterk voor Monza. Het Internazionale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen bij Fiorentina, maar won wel: 3-4.

Door onze sportredactie

Silvio Berlusconi en Adriano Galliani waren van 1986 tot 2017 respectievelijk clubeigenaar en algemeen directeur van AC Milan en keerden nu met promovendus Monza voor het eerst terug in San Siro. De huidige nummer veertien van de Serie A had weinig te vertellen op bezoek bij de regerend landskampioen.

Na een kwartier kwam Milan aan de leiding. Brahim Díaz ving een lange bal van keeper Ciprian Tatarusanu op eigen helft uit de lucht op en maakte na een solo de 1-0. Vijf minuten voor rust draaide de Spanjaard knap weg bij Monza-verdediger Luca Caldirola en schoot hij met een diagonaal schot in de linkerhoek zijn tweede treffer binnen.

Divock Origi schoot halverwege de tweede helft op schitterende wijze de 3-0 tegen de touwen. De Belg bekroonde zijn eerste basisplaats van het seizoen met een fraai schot van buiten het strafschopgebied in de rechterbovenhoek.

Filippo Ranocchia deed vijf minuten later iets terug. Hij krulde een vrije trap via de vingertoppen van Tatarusanu en de paal in het doel. Rafael Leão zorgde vijf minuten voor tijd op aangeven van Theo Hernández voor de 4-1-eindstand.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor de appgebruikers: tik op de tweet voor beelden van de fraaie treffer van Divock Origi.

De Vrij en Inter winnen spektakelstuk in Florence

Internazionale volgde het voorbeeld van AC Milan door Fiorentina in Florence te kloppen, al ging het niet van harte. Henrikh Mkhitaryan zorgde diep in blessuretijd voor de winnende treffer in Stadio Artemio Franchi: 3-4.

In het begin was er nog niks aan de hand voor Inter, dat na twee minuten leidde door een treffer van Nicolò Barella. Lautaro Martínez vergrootte de marge na een kwartier naar twee door raak te schieten na een fraaie loopactie. Het duel leek gespeeld, maar niks bleek minder waar. Arthur Cabral benutte in de 33e minuut een penalty en Jonathan Ikoné schoot een kwartier na rust na een dribbel op schitterende wijze de gelijkmaker binnen.

Door een strafschop van Martínez in de 73e minuut kwam Inter weer op voorsprong, maar Fiorentina knokte zich door een doelpunt van Jovic in de laatste minuut toch weer naast Inter. Mkhitaryan maakte het spektakelstuk compleet door in de vijfde minuut van de blessuretijd de winnende te maken.

De Vrij deed net als oud-Ajacied André Onana de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, terwijl Dumfries in de 67e minuut inviel. Inter komt door de zwaarbevochten zege op 21 punten, goed voor de zevende plek in de Serie A.

Eerder op de dag was Salernitana in eigen huis met 1-0 te sterk voor Spezia. In Stadio Arechi nam de 39-jarige Franck Ribéry afscheid van het publiek. De Fransman, die jarenlang succesvol was bij Bayern München, kondigde vrijdag aan vanwege aanhoudende knieklachten per direct een punt achter zijn carrière te zetten. Tonny Vilhena speelde tot de 65e minuut mee bij Salernitana.

Eerder

Aanbevolen artikelen