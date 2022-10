Kökçü over weigeren OneLove-band: 'Ik wilde geen uithangbord zijn'

Orkun Kökçü heeft zaterdag uitgelegd waarom hij vorige week zondag weigerde de OneLove-band te dragen tijdens het Eredivisie-duel met AZ. De actie van de Feyenoord-aanvoerder zorgde voor veel ophef.

Door onze sportredactie

"Het is puur mijn geloof. Ik wil dicht bij mezelf en mijn geloof blijven", legde Kökçü zaterdag uit in gesprek met ESPN na het 1-1-gelijkspel van de Rotterdammers tegen Fortuna Sittard. Tijdens het duel met Fortuna was Kökçü weer de aanvoerder, nadat Gernot Trauner vorige week in Alkmaar de OneLove-band had gedragen.

"Ik wilde geen uithangbord zijn. Dat heb ik geprobeerd uit te leggen in een statement. Dat gaat niet gepaard met mijn geloof. Iedereen moet doen wat hij wil en waar hij zich prettig bij voelt. Iedereen moet respect voor elkaar hebben; we moeten samen op deze aarde leven."

Toen Kökçü van de perschef van Feyenoord hoorde dat de actie plaats zou vinden, wist hij meteen dat hij er niet aan zou deelnemen. "Ik vind het wel belangrijk dat de club de actie ondersteunt. Iedereen moet respect voor elkaar hebben, maar ik ben niet aan de aangewezen persoon om dit te supporteren. Er zijn genoeg anderen die dit kunnen doen."

"Het is niet uit angst voor mijn omgeving. Mijn geloof is heel sterk. Als ik ergens achter sta, wijk ik daar nooit van af", vervolgde Kökçü.

In gesprek met de NOS ging Kökçü iets dieper in op zijn besluitvorming. "Ik heb het nagevraagd bij de plaatselijke Imam of mijn gevoel echt klopte. Dat klopte en heb ik geen stap meer teruggenomen."

KNVB besloot nieuwe actie te schrappen

Niet alleen Kökçü, maar ook Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi weigerde vorige week de OneLove-band te dragen. El Yaakoubi wilde de actie breder trekken en droeg een band met het woord 'respect' erop.

De KNVB was van plan om de aanvoerders in het betaald voetbal ook in de laatste speelronde voor het WK weer een band met het OneLove-logo te laten spelen, maar besloot daarvan af te zien vanwege de commotie vorig weekend. Namens de commissie-Mijnals, die zich richt op racisme en discriminatie in het voetbal, hekelde Ruud Gullit dit besluit.

