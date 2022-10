Pover Feyenoord stelt teleur met gelijkspel tegen Fortuna Sittard

Feyenoord is zaterdag tijdens de elfde speelronde van de Eredivisie in eigen huis niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen het opgeleefde Fortuna Sittard. De Rotterdammers betaalden de tol voor een zwak optreden voor rust. Na de hervatting toonde Feyenoord beterschap, maar het was te weinig om de Limburgers op de knieën te krijgen.

Feyenoord trok de vorige week bij AZ (1-3-zege) ingezette lijn niet bepaald door. Fortuna bleef voor rust makkelijk op de been en kwam via Iñigo Córdoba zelfs op voorsprong.

Na de hervatting voerden de Rotterdammers de druk op. Javairô Dilrosun zorgde met de 1-1 voor euforie in De Kuip, maar verder kwam de ploeg van coach Arne Slot niet. In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Fortuna, dat standhield.

Feyenoord blijft derde in de Eredivisie met 24 punten uit elf duels. Koploper Ajax staat na tien wedstrijden op 25 punten. De Amsterdammers gaan later op de avond op bezoek bij RKC Waalwijk (aftrap 18.45 uur).

Fortuna Sittard kent sterkte start tegen zwak Feyenoord

Zoals Slot vrijdag op de persconferentie al aangekondigde, fungeerde Orkun Kökçü zaterdag weer als aanvoerder van Feyenoord, nadat hij vorige week tegen AZ nog de OneLove-band weigerde te dragen. De middenvelder zorgde met een schot lange tijd ook voor het enige gevaar van betekenis voor de thuisploeg, die voor rust zeer zwak voor de dag kwam.

Fortuna wachtte af en profiteerde met enkele uitbraken geregeld van balverlies bij de thuisclub. De 0-1 van Córdoba was niet eens onverdiend te noemen. De Spanjaard knalde in de negende minuut van dichtbij raak nadat de Feyenoord-defensie wel erg veel ruimte had weggegeven.

Fortuna, dat sinds de komst van trainer Julio Velázquez de wind in de zeilen heeft, kreeg in de tweede helft te maken met een heel ander Feyenoord. De ploeg van Slot zette de bezoekers direct onder druk en al in de eerste minuut na de hervatting herstelde Dilrosun de balans met een fraaie pegel.

Met drie wissels halverwege (Danilo, Marcos López en Patrik Walemark losten Santiago Giménez, Jakob Rasmussen en Marcus Pedersen af) had Slot ook halverwege ingegrepen.

Javairô Dilrosun viert zijn 1-1 tijdens Feyenoord-Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Feyenoord kan verschil niet maken in slotfase

Na het offensief direct na rust ging de storm van Feyenoord enigszins liggen, al kwam Fortuna er nauwelijks nog uit. Naarmate het eindsignaal naderde, kwamen de Limburgers verder onder druk te staan, maar veel uitgespeelde kansen kreeg de thuisploeg niet. Daarvoor speelde Feyenoord in balbezit te matig: het ontbrak aan creativiteit om de compacte defensie van Fortuna uit elkaar te spelen.

Ook een dosis opportunisme hielp Feyenoord niet om de Fortuna-defensie te ontmantelen. De bezoekers kwamen een kwartier voor tijd wel goed weg bij een kopbal van Igor Paixão die net naast vloog, en overleefden daarna nog een slotoffensief.

Feyenoord vervolgt het seizoen donderdag met een Europa League-duel bij Sturm Graz. De Rotterdammers zijn komend weekeinde vrij in de Eredivisie met het oog op het Europa League-treffen met Lazio. Na een beroerde start staat Fortuna knap in de middenmoot.

