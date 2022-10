Bayern wint met De Ligt en Gravenberch, Frimpong scoort bij remise Leverkusen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bayern München heeft in de Bundesliga weer eens een uitwedstrijd gewonnen. 'Der Rekordmeister' won zaterdag met 0-2 bij TSG Hoffenheim. Borussia Dortmund boekte een ruime zege op VfB Stuttgart (5-0) en Jeremie Frimpong hielp Bayer Leverkusen aan een punt tegen VfL Wolfsburg (2-2).

Bayern startte furieus, maar de kansenregen in de eerste twintig minuten leidde slechts tot één treffer. Leon Goretzka kopte de bal na een corner richting de tweede paal, waar Jamal Musiala klaarstond om de openingstreffer te maken. Zeven minuten voor rust zorgde Eric Maxim Choupo-Moting voor de 0-2.

Na rust zette Hoffenheim nog wel aan, maar Bayern-doelman Sven Ulreich hield voor de tweede wedstrijd op rij zijn doel schoon. Bayern speelde weer zonder keeper Manuel Neuer, die na een eerdere coronabesmetting nu een schouderblessure heeft. Matthijs de Ligt stond wel in de basis, terwijl Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui na rust invielen.

Bayern pakte in de vorige drie uitwedstrijden slechts twee punten. De Duitse recordkampioen verloor bij Augsburg (1-0) en speelde gelijk bij Union Berlin (1-1) en Borussia Dortmund (2-2).

Borussia Dortmund haalde in eigen huis uit tegen VfB Stuttgart. Door doelpunten van Jude Bellingham en Niklas Süle was het binnen een kwartier al 2-0. Dortmund liep verder uit dankzij treffers van Giovanni Reyna (voor rust), opnieuw Bellingham en Youssoufa Moukoko.

VfL Wolfsburg beleefde een middag om snel te vergeten. Verschillende spelers van voormalig Bayern-trainer Niko Kovac, onder wie Micky van de Ven, werden tijdens de treinrit richting Leverkusen gesnapt door een conducteur op het niet dragen van het in het Duitse openbaar vervoer verplichte mond- en neusmasker.

Het leidde tot een publiekelijke excuusbrief van Wolfsburg. In de daaropvolgende wedstrijd tegen Leverkusen werd met 2-2 gelijkgespeeld. Een van de doelpunten van Leverkusen werd gemaakt door Frimpong, die net als Van de Ven in de omvangrijke voorselectie van Oranjebondscoach Louis van Gaal zit. Het was voor de verdediger alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen.