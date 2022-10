Klopp wil richting duel met Ajax niet spreken van uitcomplex Liverpool

Liverpool-manager Jürgen Klopp omschrijft de 1-0-nederlaag van zaterdag bij Nottingham Forest als een "grote dreun". De Duitser gaf na afloop ook een update over de ziekenboeg met het bezoek aan Ajax in de Champions League in het vooruitzicht. Van een uitcomplex - 'The Reds' verloren dit seizoen al vier keer buitenshuis - wil Klopp niets weten.

"Ik voel me slecht. Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe we dit duel konden verliezen. We kregen best veel kansen, met name bij dodespelmomenten", aldus Klopp op de persconferentie na de nederlaag tegen de promovendus.

De manager kon zijn spelers weinig verwijten maken. "Het is niet dat ze niet wilden, iedereen gaf alles. Ik kan ze niet nadragen dat ze grote kansen hebben gemist. Dit is een grote dreun."

Opmerkelijk was dat Liverpool weinig mogelijkheden afdwong via open spel. "Waar het ons aan ontbrak was diepgang, aan beweging achter hun laatste linie. We misten ook spelers die de bal daar neer kunnen leggen."

Opmerkelijk is dat Liverpool dit seizoen vier keer verloor en dat dit steeds buitenshuis gebeurde. Ook tegen Manchester United, Napoli en Arsenal ging het mis. "Je kunt deze duels niet met elkaar vergelijken", stelt Klopp, die Liverpool onlangs met 1-7 zag triomferen bij Rangers FC. "Natuurlijk is het beter voor ons om op Anfield te spelen, maar onder normale omstandigheden hadden we hier gewonnen en dan hadden we heel anders gepraat."

Liverpool kampt met veel blessures

Onder anderen Darwin Núñez, Arthur Melo, Diogo Jota, Luis Diaz, Ibrahima Konaté, Joël Matip en Naby Keïta waren niet inzetbaar bij Liverpool. Op de wedstrijddag haakte ook nog eens spelmaker Thiago Alcântara af met een oorinfectie.

"We hebben hem terug naar huis gestuurd", vertelde Klopp, die nog niet weet of de Spanjaard woensdag tegen Ajax weer kan spelen. "Núñez moet dan in elk geval terug zijn, deze wedstrijd kwam gewoon te vroeg. Konaté gaat morgen weer trainen en hetzelfde geldt voor Keïta. Maar voor Keïta is er nog wel een lange weg te gaan."

Met zestien punten uit elf wedstrijden is Liverpool beroerd van start gegaan in de Premier League. In de Champions League zijn 'The Reds' dicht bij de achtste finales. Een punt tegen Ajax volstaat woensdag voor overwintering in het miljardenbal.

