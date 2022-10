Ajax ook tegen RKC met Brobbey in de spits, herstelde Rensch op de bank

Ajax begint zaterdag ook in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk met Brian Brobbey in de spits. Daardoor moet Mohammed Kudus opnieuw met een plek op de bank genoegen nemen.

Door onze sportredactie

Het is het tweede duel op rij dat trainer Alfred Schreuder in de punt van de aanval voor Brobbey en niet voor Kudus kiest. De twintigjarige Amsterdammer mocht vorige week ook starten in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (7-1) en scoorde twee keer.

Brobbey kreeg vrijdag een opsteker van bondscoach Louis van Gaal, die hem opnam in zijn voorselectie voor het WK. Hij is een van de tien geselecteerde aanvallers. Brobbey speelde nog nooit een wedstrijd voor het Nederlands elftal.

Net als tegen Excelsior staat Jorge Sánchez weer als rechtsback geposteerd. De Mexicaan vervangt Devyne Rensch. Rensch is net terug van een blessure, maar zit wel op de bank. Kenneth Taylor is nog niet fit genoeg om te spelen en ontbreekt in de selectie. Daardoor is er opnieuw een basisplaats voor Davy Klaassen.

De opstelling van Ajax. Foto: NU.nl

RKC met twee oud-Ajacieden aan de aftrap

Ajax hoopt in Waalwijk vertrouwen op te doen voor het Champions League-duel met Liverpool van woensdag. De Amsterdammers moeten in de Johan Cruijff ArenA winnen om überhaupt nog kans te maken op een plek in de achtste finales van het miljoenenbal.

Bij RKC staan er met Pelle Clement en Vurnon Anita twee oud-Ajacieden aan de aftrap. De ploeg van trainer Joseph Oosting werd deze week verrassend door amateurclub De Treffers uitgeschakeld in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker, al speelde RKC toen met een B-elftal.

De wedstrijd tussen RKC en Ajax begint om 18.45 uur in het Mandemakers Stadion. De Amsterdammers gaan met 25 punten aan kop in de Eredivisie. RKC is uitstekend aan het seizoen begonnen en begint als nummer zeven aan het duel met Ajax.

Opstelling RKC Waalwijk Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Bel Hassani, Anita, Clement, Oukili; Kramer.

Eerder

Aanbevolen artikelen