Liverpool kent met verlies bij Nottingham belabberde generale voor duel met Ajax

Liverpool heeft zich zaterdag in aanloop naar het Champions League-duel met Ajax opnieuw geblameerd in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp verloor door een goal van voormalig NEC'er Taiwo Awoniyi met 1-0 bij Nottingham Forest.

Door onze sportredactie

Awoniyi maakte tien minuten na rust het winnende doelpunt namens Nottingham Forest, dat voor eigen publiek vooral op de counter voor gevaar zorgde. De Nigeriaan, die in het seizoen 2016/2017 op huurbasis voor NEC speelde, reageerde attent toen de bal terugkwam van de paal.

Met het doelpunt deed Awoniyi bovendien zijn oude werkgever pijn. De spits werd in 2015 door Liverpool weggehaald uit zijn geboorteland, maar speelde geen enkele Premier League-wedstrijd voor 'The Reds'. In de zeven jaar dat hij bij Liverpool onder contract stond, werd hij aan zeven clubs verhuurd.

Liverpool kon de achterstand in de tweede helft niet wegwerken. De bezoekers op City Ground creëerden pas in de slotfase grote kansen, maar slaagden er niet in Dean Henderson te passeren. De huurling van Manchester United stopte in de absolute slotfase nog een harde kopbal van Virgil van Dijk.

Door de nederlaag raakt Liverpool verder achterop in de Premier League. De negentienvoudig landskampioen staat slechts zevende en de achterstand op koploper Arsenal - dat nog een wedstrijd tegoed heeft - is al elf punten. Nottingham verlaat door de zege juist de laatste plek.

Later op de dag komen onder meer Manchester City, Chelsea en Manchester United in de Premier League in actie. Om 16.00 uur ontvangt City Brighton & Hove Albion en om 18.30 uur staat de topper tussen Chelsea en het Manchester United van Erik ten Hag op het programma.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen