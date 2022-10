Haaland weer goud waard voor City, blamage Liverpool voor duel met Ajax

Erling Haaland heeft zaterdag in de Premier League opnieuw een hoofdrol opgeëist bij Manchester City. De ontketende spits leidde zijn ploeg met twee treffers naar de zege in het thuisduel met Brighton & Hove Albion: 3-1. Liverpool kende een dramatische generale voor de wedstrijd tegen Ajax door met 1-0 van Nottingham Forest te verliezen.

De wedstrijd tussen Manchester City en Brighton was 22 minuten oud toen Haaland voor het eerste zijn klasse toonde. De topspits was bij een uitstekende uittrap van doelman Ederson alerter dan de uitgekomen keeper Robert Sánchez. Hij zette daarna Adam Webster kinderlijk eenvoudig opzij en tekende voor de 1-0.

De wedstrijd leek weer spannend te worden toen Leandro Trossard vlak na rust doelman Ederson klopte met een schot in de korte hoek, maar de zege van City kwam niet in gevaar. Kevin De Bruyne vergrootte de marge een kwartier voor tijd weer naar twee met een fraai afstandsschot.

Met het doelpunt deed Awoniyi bovendien zijn oude werkgever pijn. De spits werd in 2015 door Liverpool weggehaald uit zijn geboorteland, maar speelde geen enkele Premier League-wedstrijd voor 'The Reds'. In de zeven jaar dat hij bij Liverpool onder contract stond, werd hij aan zeven clubs verhuurd.

Liverpool kon de achterstand in de tweede helft niet wegwerken. De bezoekers op City Ground creëerden pas in de slotfase grote kansen, maar slaagden er niet in Dean Henderson te passeren. De huurling van Manchester United stopte in de absolute slotfase nog een harde kopbal van Virgil van Dijk.