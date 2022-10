Helmond Sport zet aanvoerder uit selectie na kritische uitspraken over reserverol

Helmond Sport heeft zaterdag aanvoerder Robin van der Meer uit de selectie gezet. Aanleiding daarvoor is een kritisch interview in het Eindhovens Dagblad , waarin Van der Meer zijn onvrede over zijn reserverol uitte.

Door onze sportredactie

De 27-jarige Van der Meer begon als basisspeler aan het seizoen bij Helmond Sport, maar na de dramatische start werd hij eind vorige maand geslachtofferd door de Belgische trainer Sven Swinnen. Woensdag mocht hij in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles na drie wedstrijden zonder minuten in de basis beginnen, mede omdat Tom Beugelsdijk ziek was.

"Ik hoor te spelen en dat heb ik deze wedstrijd wel laten zien", zei Van der Meer na afloop van het met 3-1 verloren duel in Deventer tegen het ED. "Ik was woest toen ik weken geleden hoorde dat ik werd geslachtofferd, dat mag je best weten. Dat heb ik de trainer ook eerlijk verteld. Op een normale manier."

"Die reserveplek doet afbreuk aan mijn status als aanvoerder, als ik eerlijk ben. Dat ik vandaag (tegen Go Ahead, red.) die band draag, is prima. Maar als ik er maandag tegen Jong PSV weer naast sta en pas over een aantal wedstrijden mag opdraven, is de vraag of ik dat nog wil."

Helmond Sport is niet gediend van die uitspraken en heeft Van der Meer uit de wedstrijdselectie gezet voor het duel met Jong PSV. Daarna wordt bekeken of de voormalig speler van Excelsior, FC Utrecht en Go Ahead Eagles mag terugkeren bij de groep.

Helmond Sport maakt een zeer teleurstellend seizoen door. De Brabanders wilden een gooi doen naar de play-offs om promotie naar de Eredivisie, maar na elf wedstrijden staan ze op de negentiende en voorlaatste plaats.

