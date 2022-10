FIFA-baas Infantino boos op zenders: 'Bieden 100 keer minder voor WK vrouwen'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zaterdag harde kritiek geuit op televisiezenders wat betreft het WK voetbal voor vrouwen. Volgens de voetbalbaas hebben de zendgemachtigden "honderd keer minder" geboden op de uitzendrechten van de komende editie in Nieuw-Zeeland en Australië dan bij de mannen.

Door onze sportredactie

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland telt voor het eerst 32 teams en de wereldwijde belangstelling zal naar verwachting groot zijn. Ondanks de belangstelling zijn de aanbiedingen voor de televisierechten volgens Infantino veel te laag.

"Ze bieden honderd keer minder, in sommige gevallen zelfs meer dan honderd keer. Dat is onacceptabel", zei de FIFA-voorzitter op een persconferentie in de aanloop naar de WK-loting. "Ik wil ze niet noemen, maar degenen die erbij zijn, weten het."

"We gaan dit niet accepteren", zei Infantino over de biedingen. "We weten dat de kijkcijfers voor deze zenders in sommige grote voetballanden voor het WK voor mannen en het WK voor vrouwen vergelijkbaar zijn. En dat betekent dat hun commerciële inkomsten voor mannen en vrouwen ook vergelijkbaar zijn."

Hoewel Infantino hard uithaalde naar de televisiezenders over de grote ongelijkheid rond de uitzendrechten, loopt het prijzengeld van de FIFA op de WK's óók ver uiteen. Bij het WK voor mannen in Qatar looft de wereldvoetbalbond 440 miljoen dollar (446 miljoen euro) uit en bij het WK voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië is dat zeker 60 miljoen dollar (61 miljoen euro).

FIFA-baas Gianni Infantino (achteraan in het midden) verwacht een succesvol WK. Foto: Getty Images

FIFA verwacht geen rode cijfers bij WK vrouwen

De FIFA ondervindt nu de keerzijde van zijn beslissing om het commerciële model rond het WK voor vrouwen anders te benaderen. Het vrouwentoernooi wordt voor de eerste keer apart verkocht in plaats van als een all-in-deal met het mannentoernooi.

Volgens de wereldvoetbalbond was het vrouwenvoetbal daar klaar voor na het succes van het afgelopen WK in Frankrijk, toen meer dan 1 miljard mensen naar de wedstrijden keken. Dat blijkt dus niet helemaal het geval.

De FIFA investeerde de afgelopen jaren 1 miljard euro in het vrouwenvoetbal. De WK's van 2015 en 2019 draaiden uit op verlies, maar voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland verwacht Infantino geen rode cijfers te draaien. Volgens de voetbalbaas kost het mondiale toernooi 400 miljoen dollar (405 miljoen euro).

De Oranjevrouwen zijn zaterdag bij de loting voor het WK van 2023 gekoppeld aan de Verenigde Staten, Vietnam en de winnaar van poule A uit de play-offs (Portugal, Kameroen of Thailand). Nederland reist als vicewereldkampioen naar de andere kant van de wereld. Drie jaar geleden was de Verenigde Staten in de finale met 2-0 te sterk.

