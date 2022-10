Real Madrid voorlopig zonder geblesseerde Gouden Bal-winnaar Benzema

Real meldt niet hoe ernstig de spierblessure van Benzema is en hoelang hij is uitgeschakeld. De competitiewedstrijd van zaterdag tegen Sevilla komt wel te vroeg voor de 34-jarige spits.

Voor Benzema komt de blessure nogal ongelegen. Het is nog dertig dagen tot het WK in Qatar, waar de aanvaller van Real Madrid normaal gesproken met regerend wereldkampioen Frankrijk aan deelneemt.

Benzema zit sinds 2021 weer bij de Franse selectie nadat hij vijf jaar lang niet werd opgeroepen vanwege zijn aandeel in een afpersingszaak rondom zijn voormalige ploeggenoot Mathieu Valbuena. Benzema speelde vorig jaar al op het EK, waar Frankrijk in de kwartfinales verloor van Zwitserland.

Benzema vierde maandag nog het grootste hoogtepunt uit zijn carrière toen hij in Parijs werd uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar over het afgelopen seizoen. In de strijd om de Gouden Bal hield hij onder anderen Sadio Mané en Kevin De Bruyne achter zich.

Met 27 competitiedoelpunten had topscorer Benzema een groot aandeel in de landstitel van Real. Ook leidde hij 'De Koninklijke' met vijftien goals naar de veertiende eindzege in de Champions League. Woensdag speelde hij negentig minuten in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Elche. Benzema scoorde één keer.