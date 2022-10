Bekijk het volledige speelschema van de Oranjevrouwen op het WK 2023

De Oranjevrouwen zijn zaterdag bij de loting voor het WK in 2023 gekoppeld aan de Verenigde Staten, Vietnam en de winnaar van poule A uit de play-offs (Portugal, Kameroen of Thailand). Dit is de route van de ploeg van bondscoach Andries Jonker naar een mogelijke finale.

Groepsfase

Groep A 1. Nieuw-Zeeland

2. Noorwegen

3. Filipijnen

4. Zwitserland

20 juli:

Nieuw-Zeeland-Noorwegen

21 juli:

Filipijnen-Zwitserland

25 juli:

Nieuw-Zeeland-Filipijnen

Zwitserland-Noorwegen

30 juli:

Zwitserland-Nieuw-Zeeland

Noorwegen-Filipijnen

Nieuw-Zeeland speelt alle wedstrijden in de groepsfase in eigen land. Foto: Getty Images

Groep B 1. Australië

2. Ierland

3. Nigeria

4. Canada

20 juli:

Australië-Ierland

21 juli:

Nigeria-Canada

26 juli:

Canada-Ierland

27 juli:

Australië-Nigeria

31 juli:

Canada-Australië

Ierland-Nigeria

Bondscoach Vera Pauw plaatste zich met de Ierse voetbalsters voor het eerst voor een WK. Foto: Getty Images

Groep C 1. Spanje

2. Costa Rica

3. Zambia

4. Japan

21 juli:

Spanje-Costa Rica

22 juli:

Zambia-Japan

26 juli:

Spanje-Zambia

Japan-Costa Rica

31 juli:

Japan-Spanje

Costa Rica-Zambia

De Spaanse voetbalsters kennen een moeilijke aanloop richting het WK vanwege conflicten met de bondscoach. Foto: Getty Images

Groep D 1. Engeland

2. Winnaar groep B play-offs*

3. Denemarken

4. China

*Chili, Haïti of Senegal

22 juli:

Engeland-winnaar groep B play-offs

Denemarken-China

28 juli:

Engeland-Denemarken

China-winnaar groep B play-offs

1 augustus:

China-Engeland

Winnaar groep B play-offs-Denemarken

Engeland werd afgelopen zomer Europees kampioen onder leiding van Sarina Wiegman. Foto: Getty Images

Groep E 1. Verenigde Staten

2. Vietnam

3. Nederland

4. Winnaar groep A play-offs*

*Kameroen, Portugal of Thailand

22 juli:

Verenigde Staten-Vietnam

23 juli:

Nederland-winnaar groep A play-offs

27 juli:

Verenigde Staten-Nederland

Winnaar groep A play-offs-Vietnam

1 augustus:

Winnaar groep A play-offs-Verenigde Staten

Vietnam-Nederland

Oranje treft viervoudig wereldkampioen Verenigde Staten, waarvan drie jaar geleden de WK-finale werd verloren (2-0). Foto: Getty Images

Groep F 1. Frankrijk

2. Jamaica

3. Brazilië

4. Winnaar groep C play-offs*

*Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay of Taiwan

23 juli:

Frankrijk-Jamaica

24 juli:

Brazilië-winnaar groep C play-offs

29 juli:

Frankrijk-Brazilië

Winnaar groep C play-offs-Jamaica

2 augustus:

Winnaar groep C play-offs-Frankrijk

Jamaica-Brazilië

Nederland verloor op het EK in de kwartfinale van Frankrijk na een benutte strafschop in de verlenging. Foto: Getty Images

Groep G 1. Zweden

2. Zuid-Afrika

3. Italië

4. Argentinië

23 juli:

Zweden-Zuid-Afrika

24 juli:

Italië-Argentinië

28 juli:

Argentinië-Zuid-Afrika

29 juli:

Zweden-Italië

2 augustus:

Argentinië-Zweden

Zuid-Afrika-Italië

Magdalena Eriksson is een van de sterspelers van Zweden. Foto: Getty Images

Groep H 1. Duitsland

2. Marokko

3. Colombia

4. Zuid-Korea

24 juli:

Duitsland-Marokko

25 juli:

Colombia-Zuid-Korea

30 juli:

Duitsland-Colombia

Zuid-Korea-Marokko

3 augustus:

Zuid-Korea-Duitsland

Marokko-Colombia

Duitsland verloor de EK-finale van 2022 van Engeland (2-1). Foto: Getty Images

Achtste finales

5 augustus

Winnaar groep A-nummer twee groep C (wedstrijd 49)

Winnaar groep C-nummer twee groep A (wedstrijd 50)

6 augustus

Winnaar groep E-nummer twee groep G (wedstrijd 52)

Winnaar groep G-nummer twee groep E (wedstrijd 51)

7 augustus

Winnaar groep B-nummer twee groep D (wedstrijd 53)

Winnaar groep D-nummer twee groep B (wedstrijd 54)

8 augustus

Winnaar groep F-nummer twee groep H (wedstrijd 55)

Winnaar groep H-nummer twee groep F (winnaar 56)

Kwartfinales

11 augustus

Winnaar wedstrijd 49-winnaar wedstrijd 51 (wedstrijd 57)

Winnaar wedstrijd 50-winnaar wedstrijd 52 (wedstrijd 58)

12 augustus

Winnaar wedstrijd 53-winnaar wedstrijd 55 (wedstrijd 59)

Winnaar wedstrijd 54-winnaar wedstrijd 556 (wedstrijd 60)

Halve finales

15 augustus:

Winnaar wedstrijd 57-winnaar wedstrijd 58 (wedstrijd 61)

16 augustus:

Winnaar wedstrijd 59-winnaar wedstrijd 60 (wedstrijd 62)

Strijd om derde plaats

19 augustus

Verliezer wedstrijd 61-verliezer wedstrijd 62

Finale

20 augustus

Winnaar wedstrijd 61-winnaar wedstrijd 62

