Jonker over 'stevige' WK-loting: 'VS niet blij dat ze tegen Oranje moeten spelen'

Bondscoach Andries Jonker is ervan overtuigd dat de Oranjevrouwen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland kunnen winnen van titelverdediger Verenigde Staten. Nederland werd zaterdag bij de loting in het Nieuw-Zeelandse Auckland gekoppeld aan de viervoudig wereldkampioen.

"Amerika is een topaffiche", zei Jonker vanuit Auckland tijdens een digitaal persmoment over de loting. "Ze zullen niet blij zijn dat ze tegen ons moeten spelen. Voor ons is het een geweldige uitdaging. Je kunt in die wedstrijd zien waar je in het toernooi staat."

De Verenigde Staten was een van de zwaarste tegenstanders die Oranje uit pot 1 kon loten. Bovendien bewaart Nederland slechte herinneringen aan de nummer één van de wereld. Drie jaar geleden ging de WK-finale tegen Amerika verloren en vorig jaar schakelden de Amerikaanse speelsters Oranje uit in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio.

"Als je met de beker terug wil vliegen, moet je van iedereen winnen", pareerde Jonker. "Je kan zeggen dat het onmogelijk is, maar je moet er alles aan doen om Amerika te verslaan. Wij kunnen van iedereen winnen, maar dan moet alles kloppen. Dat moet nu al vroeg in het toernooi het geval zijn."

Kenners zeggen dat de Verenigde Staten de laatste jaren niet zo sterk meer is als voorheen. Op de Olympische Spelen ging de ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski ten onder tegen de latere kampioen Canada.

"Ik kom uit het mannenvoetbal", vertelde de in september aangetreden Jonker. "Clubs en landen boeten op papier weleens in, maar niemand wil tegen FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea of Manchester United spelen. Dat zijn altijd goede teams."

"Amerika is sterk, ook al lijkt dat op papier wat minder. Ze hebben altijd enorm veel goede speelsters en een uitstekend team. Ze zijn op het WK gewoon een voorname kandidaat om met de beker naar huis te gaan. Daar hoef je niet over na te denken."

Tien landen vechten via play-offs nog om de laatste drie WK-tickets. Het gaat om: (1*) Kameroen, Portugal of Thailand (2*) Chili, Haïti of Senegal (3*) Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay of Taiwan.

'Ik weet op dit moment niks van Vietnam'

Jonker is wel blij dat Nederland aan Vietnam is gekoppeld. De nummer 34 van de FIFA-ranglijst debuteert op het WK en is op papier één van de zwakste landen van het deelnemersveld. "Ik weet op dit moment niks van Vietnam", aldus Jonker. "Maar dat moet te doen zijn, ook al mogen we ze niet onderschatten."

Minder blij werd Jonker toen de winnaar van groep A uit de intercontinentale play-offs als derde tegenstander werd getrokken. Portugal, Kameroen en Thailand strijden in februari in die groep om een WK-ticket. Hoogstwaarschijnlijk komt Portugal als winnaar uit de bus. Daarvan won Nederland op het EK van afgelopen zomer moeizaam met 3-2.

"Ik heb de wedstrijd thuis op de bank gekeken. Het was een overwinning met de hakken over de sloot. De kwaliteit van die tegenstander had wel een beetje minder gemogen. Het is een stevige poule, maar wel eentje die we kunnen doen." De beste twee landen van de poule gaan naar de achtste finales.

Jonker hoopt in Auckland oefenpartners te strikken voor de laatste oefenwedstrijden voor het WK. Nederland was van plan om in april twee keer in en tegen de Verenigde Staten te gaan oefenen, maar door deze WK-loting haalt Jonker daar een streep door.

De komende dagen bezoekt Jonker met zijn teammanager het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland, waar Oranje twee van de drie groepswedstrijden speelt. Hij gaat er met de teammanager op zoek naar geschikte hotel- en trainingsaccommodaties. Volgende maand moeten de landen hun keuzes doorgeven. Maandagavond vliegt Jonker terug naar huis.

Schema Oranjevrouwen op WK 2023 23 juli in Dunedin: Nederland-Portugal/Thailand/Kameroen

27 juli in Wellington: Verenigde Staten-Nederland

1 augustus in Dunedin: Vietnam-Nederland

