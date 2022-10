Oranjevrouwen treffen volgend jaar wereldkampioen Verenigde Staten op WK

De Oranjevrouwen spelen volgend jaar in de groepsfase van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland tegen de Verenigde Staten en Vietnam. Dat heeft de loting zaterdag uitgewezen.

Door Jeroen van Barneveld

Nederland zat op basis van de wereldranglijst (nummer acht) in pot 2 bij de loting, waardoor de kans groot was dat de ploeg van bondscoach Andries Jonker een topland zou loten. Dat kwam er met viervoudig wereldkampioen Verenigde Staten, waarvan drie jaar geleden de WK-finale in Frankrijk werd verloren (2-0).

Vietnam is een van de andere tegenstanders in groep E. Het Aziatische land debuteert op het mondiale eindtoernooi. De derde opponent is nog niet bekend. De loting in het Nieuw-Zeelandse Auckland is nog bezig.

Wel is duidelijk dat Nederland al de drie groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland zal spelen. Het WK word volgend jaar van 20 juli tot en met 20 augustus aan de andere kant van de wereld gehouden. Voor Nederland begint het toernooi op 23 juli in Dunedin.

De Verenigde Staten wordt alom beschouwd als het beste land ooit in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. De nummer één van de FIFA-ranglijst is niet alleen viervoudig wereldkampioen, maar ook viervoudig olympisch kampioen.

De laatste jaren lijkt de Verenigde Staten te zijn bijgehaald door andere toplanden. Vorig jaar ging de ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski in de halve finales van de Olympische Spelen onderuit tegen de latere kampioen Canada. Een ronde daarvoor was de Verenigde Staten na strafschoppen te sterk voor Nederland.

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst in de WK-geschiedenis 32 landen welkom. Wereldvoetbalbond FIFA besloot het deelnemersveld na het succesvolle WK in Frankrijk uit te breiden van 24 naar 32 landen vanwege de explosieve groei van het vrouwenvoetbal.

De Braziliaanse oud-speler Gilberto Silva haalde Nederland uit de koker. Foto: Getty Images

