Gullit haalt uit naar KNVB: 'Blunder om OneLove-actie na ophef te schrappen'

Ruud Gullit vindt dat de KNVB een "blunder" begaat door de geplande OneLove-actie in november te schrappen. De oud-aanvoerder van Oranje stelt dat de bond dit heeft besloten zonder eerst te overleggen met de commissie-Mijnals, die zich richt op racisme en discriminatie in het voetbal.

"Een blunder, echt een gemiste kans. Ze schieten zichzelf hiermee in de voet, dat irriteert me gewoon", zegt Gullit bij Ziggo Sport. De oud-aanvoerder van Oranje is lid van de commissie-Mijnals die in 2020 werd opgezet om discriminatie in het voetbal te bestrijden.

De KNVB was van plan om de aanvoerders in het betaalde voetbal in de laatste speelronde voor het WK weer een band met het OneLove-logo te laten dragen, maar besloot daarvan af te zien vanwege de commotie afgelopen weekend.

Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi, aanvoerders van respectievelijk Feyenoord en Excelsior, weigerden zondag om de OneLove-band te dragen. Kökçü wilde de band niet dragen vanwege "religieuze redenen", terwijl El Yaakoubi naar eigen zeggen de actie breder wilde trekken. Hij droeg op bezoek bij Ajax een band met het woord 'respect' erop.

Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi weigerden met de OneLove-band te spelen. Foto: Pro Shots/ANP

Gullit: 'Er is nog veel werk te verrichten'

Gullit zegt dat de KNVB niet goed begrijpt wat er in de samenleving speelt. "Het gaat er niet zozeer om dat ze de commissie-Mijnals hebben gepasseerd, maar om het feit dat veel mensen bij de KNVB het niet voelen. Zij voelen niet aan den lijve wat het is om buitengesloten te zijn."

De oud-voetballer vindt het positief dat er de afgelopen dagen veel is gesproken over de boodschap van de OneLove-actie. "Iemand gooide een steen in de vijver en de kringen werden steeds groter, dat was juist heel positief. Hierdoor kon je zien dat het nodig is om zo'n actie te voeren en dat er nog veel te doen is."

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, die ook deel uitmaakt van de commissie-Mijnals, kan het besluit van de KNVB ook niet begrijpen. "KNVB verman je!", schreef hij op Twitter. "Met weerstand tegen OneLove onder enkele aanvoerders weet je dat je manmoedige campagne raak is en steenhard nodig. Goal: de vrijheid van de voetballer wordt de vrijheid van elke geaardheid, religie en kleur."

