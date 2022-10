Mbappé en Messi schitteren bij zege PSG, Juventus wint opnieuw

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond opnieuw drie punten gepakt in de Ligue 1. Door een goede samenwerking van doelpuntenmakers Kylian Mbappé en Lionel Messi won de Franse grootmacht met 0-3 bij Ajaccio. Juventus was in de Serie A veel te sterk voor Empoli: 4-0.

Mbappé zette PSG vanuit een tegenaanval op 0-1. Na balverlies van Ajaccio op het middenveld verstuurde Messi een steekbal, waarna de Fransman koeltjes afrondde.

Messi maakte een kwartier voor tijd het tweede doelpunt voor PSG. De Argentijn werd door een hakbal van Mbappé in stelling gebracht en omspeelde vervolgens doelman Benjamin Leroy. Meteen daarna tekende Mbappé, op aangeven van Messi, voor de 0-3.

PSG is na twaalf wedstrijden nog ongeslagen in de Ligue 1. De formatie van coach Christophe Galtier staat op 32 punten en koestert een voorsprong van 6 punten op naaste belager FC Lorient, dat zondag op bezoek gaat bij Troyes.

Juventus boekte een week na de zege op Torino (0-1) opnieuw een overwinning tegen Empoli (4-0). Foto: EPA

Juventus boekt overtuigende zege

Moise Kean zorgde na acht minuten spelen al voor de openingstreffer van Juventus tegen Empoli. De spits reageerde alert op een scherpe voorzet van Filip Kostic en tikte de bal achter doelman Guglielmo Vicario.

Weston McKennie kopte na rust bij een corner van Juan Cuadrado de tweede treffer van Juventus tegen de touwen. Adrien Rabiot bepaalde de eindstand met twee goals op 4-0. Ook Kean leek in de tweede helft te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Sam Lammers viel een kwartier voor tijd in bij Empoli, maar kwam niet tot scoren. Juventus staat door de zege op de achtste plek in de Serie A. Empoli blijft steken op plek elf.

