Koploper Heracles oppermachtig in KKD-topper, zegereeks ADO en Kuijt voorbij

Koploper Heracles Almelo heeft vrijdagavond overtuigend gewonnen van FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Lammers zette de nummer drie van de competitie met 3-0 opzij. Het ADO Den Haag van Dirk Kuijt speelde met 2-2 gelijk tegen De Graafschap, terwijl het duel Willem II-Almere City (1-1) tijdelijk werd gestaakt.

Door onze sportredactie

Heracles stond halverwege al op 2-0 tegen FC Eindhoven. Justin Hoogma zette zijn ploeg op voorsprong door met een prachtig afstandsschot doelman Nigel Bertrams te passeren. Even daarna mocht het thuispubliek opnieuw juichen dankzij Mateo Les, die met een volley via de grond raak schoot.

FC Eindhoven had weinig in te brengen in Almelo en kwam slechts tot een handvol kansen. Na een uur spelen besliste Marco Rente de wedstrijd namens Heracles met een kopgoal. Een doelpunt van spits Samuel Armenteros werd nog afgekeurd vanwege een overtreding.

Heracles verstevigt met de overwinning de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De Almelose club heeft nu vijf punten voorsprong op nummer twee PEC Zwolle, dat maandag nog in actie komt tegen Jong FC Utrecht.

ADO-trainer Dirk Kuijt geeft aanwijzingen tijdens het moeizame duel met De Graafschap. Foto: Pro Shots

Önal doet ADO pijn

ADO Den Haag speelde in eigen huis in een vermakelijke wedstrijd gelijk tegen De Graafschap. De ploeg van coach Kuijt nam de leiding door een doelpunt van Jordy Wehrmann, die halverwege de eerste helft de bal hard en droog in de hoek plaatste.

Basar Önal bracht de Doetinchemmers terug in de wedstrijd. De achttienjarige vleugelaanvaller was na een half uur trefzeker door na een hoekschop binnen te schieten en ook twintig minuten voor tijd vond hij het net. Silvinho Esajas zorgde daarna met een beheerst schot alsnog voor een remise. In de slotfase kreeg Mario Bilate namens ADO rood voor een overtreding op Jesse Schuurman.

Door het gelijkspel blijft ADO in de laatste drie competitieduels ongeslagen. De huidige nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie versloeg recent FC Eindhoven (1-0) en NAC Breda (1-2). Tussendoor won ADO met 2-3 van Excelsior '31 in de eerste ronde van de KNVB-beker.

TOP Oss was met 3-0 te sterk voor Roda JC door doelpunten van Roshon van Eijma en Jearl Margaritha (twee keer). De Brabanders klimmen door de zege naar de zestiende plek in de competitie, terwijl Roda op de zesde positie blijft steken.

Scheidsrechter Laurens Gerrets staakte vlak voor rust het duel Willem II-Almere City. Foto: Pro Shots

Duel Willem II opnieuw gestaakt

Het duel tussen Willem II en Almere City eindigde in 1-1 door doelpunten van Jeremy Bokila en Jeredy Hilterman. De wedstrijd werd vlak voor rust gestaakt, toen bij een 1-0-achterstand een doelpunt van de thuisploeg werd afgekeurd.

Supporters gooiden voorwerpen op het veld, waarna scheidsrechter Laurens Gerrets besloot de blessuretijd van de eerste helft niet helemaal te laten uitspelen. Die extra tijd werd na rust alsnog ingehaald.

De thuiswedstrijd van Willem II tegen FC Den Bosch twee weken geleden werd ook al stilgelegd, omdat vuurwerk op het veld was gegooid. Dat duel werd na een onderbreking van bijna anderhalf uur hervat met een leeg uitvak. Het vak met de fans van Den Bosch moest op last van de autoriteiten worden ontruimd.

