Ajax en FC Twente boeken vierde overwinning op rij in Vrouwen Eredivisie

De vrouwen van Ajax en FC Twente hebben vrijdagavond geen fout gemaakt in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen met 3-1 van Excelsior, terwijl de club uit Enschede met dezelfde cijfers te sterk was voor PSV.

Sherida Spitse opende de score voor Ajax tegen Excelsior door een vrije trap in de kruising te schieten. Tiny Hoekstra verdubbelde even later de voorsprong. Excelsior deed voor rust iets terug via een benutte penalty van Naomi Piqué, maar Nikita Tromp maakte in de tweede helft met de 3-1 aan alle twijfels een einde.