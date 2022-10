Slot sprak dag na weigeren band met Kökçü: 'Maar hij blijft aanvoerder'

Trainer Arne Slot heeft een dag na de wedstrijd tegen AZ gesproken met de veelbesproken Orkun Kökçü. De Turkse international weigerde uit geloofsovertuiging de One Love-band, wat hem op veel kritiek kwam te staan.

Door onze sportredactie

"Vanuit het geloof heeft hij deze keuze gemaakt. Hij wilde gewoon niet het uithangbord van deze actie zijn. En dat is wat anders dan dat hij er compleet tegen is", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Fortuna Sittard.

Slot benadrukte dat Kökçü ondanks alle commotie zijn aanvoerder blijft. Daar sorteerde hij na afloop van de wedstrijd tegen AZ (1-3) al op voor, ook al zei algemeen directeur Dennis te Kloese dat Feyenoord zich daarover zou beraden.

"Ik heb niet heel erg meegekregen hoe iedereen erop gereageerd heeft, maar het is me wel ingefluisterd. Ik heb begrepen dat niet iedereen het met elkaar eens was. Maar Orkun is zaterdag onze aanvoerder."

"Ik kan me voorstellen dat de jongens het er ook onderling over hebben gehad, maar niet in mijn nabijheid", vervolgde Slot. "Al ben ik niet een trainer die de hele tijd in de kleedkamer rondloopt, want ze moeten daar ook kunnen zeggen dat de trainer weer een waardeloze opstelling bedacht heeft. We hebben er geen groepsgesprek over gehad."

Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi (inzet) weigerden de OneLove-band te dragen. Foto: Pro Shots/ANP

KNVB schrapte OneLove-actie na ophef

De 21-jarige Kökçü meldde kort voor de wedstrijd tegen AZ dat hij vanwege zijn religieuze overtuigingen de OneLove-band niet wilde dragen. "Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt", zei hij in een verklaring.

"Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten." Verdediger Gernot Trauner werd tegen AZ door Slot aangewezen als aanvoerder.

Overigens was Kökçü niet de enige die de OneLove-band weigerde te dragen. Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi deed dat ook niet in de uitwedstrijd tegen Ajax. In plaats van de band met daarop het gekleurde OneLove-logo, had hij een witte band met daarop drie keer het woord 'respect' om.

OneLove-actie in november geschrapt

Als gevolg van alle ophef besloot de KNVB vrijdag om de nieuwe OneLove-actie in november te schrappen. "Als we binnen zo'n korte tijd weer met de OneLove-band zouden spelen, zal de nadruk op andere zaken komen te liggen", zei een woordvoerder van de bond tegen NU.nl. "Dan ligt de nadruk te veel op wie wel en wie niet, terwijl een statement je juist aan het denken moet zetten."

Lhbtiq+-belangenorganisatie COC Nederland en de Roze Kameraden, de lhbtiq+-supportersgroep van Feyenoord, uitten felle kritiek op het besluit van de KNVB. "Onbegrijpelijk dat de KNVB toegeeft aan de ontstane druk, wie kan er nou tegen respect zijn?", liet COC Nederland weten aan ANP. "Het is een heel raar signaal om de campagne aan de kant te zetten", zei Paul van Dorst van de Roze Kameraden.

