Schreuder komt terug op woede-uitbarsting: 'Op een gegeven moment is het klaar'

Alfred Schreuder had zijn tirade richting de pers van zondagavond voorbereid, zo vertelde de Ajax-coach vrijdag tijdens een persmoment in de aanloop naar de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk. "Ik vond het belangrijk dat ik dit eenmalig moest zeggen."

Na de 7-1-zege op Excelsior reageerde Schreuder zeer fel op verhalen in de media en uitspraken van analytici. De oefenmeester hekelde bijvoorbeeld een artikel over de rol van Brian Brobbey en uitspraken van Wesley Sneijder over Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Schreuder die een flinke vinger in de pap zou hebben bij het transferbeleid van Ajax.

"Ik heb mijn zegje willen doen en dat is gebeurd", vertelde Schreuder. "Er werd ook een bepaald beeld geschapen, of je wel of niet de baas bent. Het was helemaal mijn idee, ik heb het met één iemand besproken. Op een gegeven moment is het klaar. Op het moment dat je integriteit wordt aangetast, is het tijd om in te grijpen. Dit wil ik niet te vaak doen."

De coach, die afgelopen zomer Erik ten Hag opvolgde bij de Amsterdammers, voelt de steun van de clubleiding. "Het is ook mooi dat Edwin van der Sar deze week zijn ding heeft gezegd", zo verwees Schreuder naar een interview van de Ajax-directeur in Voetbal International.

In het interview vertelde Van der Sar dat het door de vele spelersmutaties misschien niet realistisch is om te verwachten dat Ajax dit seizoen de Europese top uitdaagt. "Ik weet echt wel dat Edwin mij rugdekking geeft, dat laat hij ook blijken. Misschien had het in het openbaar wel eerder gekund."

In de Eredivisie leidt Ajax de dans na tien speelrondes, maar in de Champions League is overwintering erg onrealistisch na de nederlagen (met 1-6 en 4-2) tegen Napoli.

Alfred Schreuder loodste vorig seizoen Club Brugge naar de Belgische landstitel. Foto: Pro Shots

Schreuder heeft geen trek in VfB Stuttgart

Schreuder werd begin deze week door Duitse media in verband gebracht met VfB Stuttgart, maar de oud-prof voelt niet de behoefte om over te stappen naar de Bundesliga-club. "Ik ben momenteel trainer van een fantastische club."

Het treffen tussen RKC Waalwijk en Ajax begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot. Woensdag fungeren de Amsterdammers als gastheer van Liverpool tijdens de vijfde speelronde van de Champions League.

Wellicht zijn Devyne Rensch en Kenneth Taylor weer inzetbaar tegen 'The Reds'. Voor zowel de rechtsback als de middenvelder komt het duel met RKC wegens blessureleed nog te vroeg.

