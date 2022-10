Teleurstelling over schrappen OneLove-actie: 'Heel raar signaal van de KNVB'

Lhbtiq+-belangenorganisatie COC Nederland en de Roze Kameraden, de lhbtiq+-supportersgroep van Feyenoord, balen van het besluit van de KNVB om de geplande OneLove-actie van halverwege november niet te laten doorgaan. "Het is een gemiste kans."

Volgens de KNVB is het voor de One Love-actie niet goed om binnen een maand weer met de band te spelen. "Dan zal de nadruk te veel op andere zaken komen te liggen. Bijvoorbeeld op wie de band wel of niet draagt", is de toelichting van de bond.