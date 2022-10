Gravenberch en Brugts grijpen naast prestigieuze talentenprijs, award voor Gavi

FC Barcelona-middenvelder Gavi heeft vrijdagmiddag de Golden Boy Award-verkiezing van de Italiaanse sportkrant Tuttosport gewonnen. De Golden Girl Award werd gewonnen door VfL Wolfsburg-middenvelder Jule Brand. Ryan Gravenberch en Esmee Brugts behoorden ook tot de kanshebbers voor de prestigieuze talentenprijs, maar grepen naast de trofee.

Door onze sportredactie

De achttienjarige Gavi werd eerder deze week tijdens het prestigieuze Gouden Bal-gala ook al uitgeroepen tot beste speler onder 21 jaar. De Spaanse middenvelder brak vorig seizoen door bij FC Barcelona en debuteerde ook in het Spaanse elftal. Inmiddels heeft hij twaalf interlands voor Spanje gespeeld. Hij ontvangt op 7 november de Golden Boy Award in Turijn.

Tijdens een bijeenkomst in Palermo bleven vier van de twintig genomineerden over. Gavi kreeg van de jury met journalisten van grote Europese sportmedia meer stemmen dan Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en Jamal Musiala (Bayern München).Het is niet duidelijk op welke plek Gravenberch is geëindigd. Tuttosport heeft tot dusver alleen de top vier bekendgemaakt.

Gavi is de opvolger van ploeggenoot Pedri, die vorig jaar verkozen werd tot grootste talent. Het is de twintigste keer dat de prijs wordt uitgereikt door Tuttosport. Rafael van der Vaart werd in 2003 de allereerste Golden Boy.

Matthijs de Ligt werd in 2019 als tweede Nederlander uitgeroepen tot de Golden Boy. Ook latere sterren als Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé en Mario Götze gingen met de talentenprijs aan de haal.

Alle winnaars Golden Boy Award 2003 - Rafael van der Vaart (Ajax)

2004 - Wayne Rooney (Everton/Manchester United)

2005 - Lionel Messi (FC Barcelona)

2006 - Cesc Fàbregas (Arsenal)

2007 - Sergio Agüero (Atlético Madrid)

2008 - Anderson (Manchester United)

2009 - Alexandre Pato (AC Milan)

2010 - Mario Balotelli (Internazionale/Manchester City)

2011 - Mario Götze (Borussia Dortmund)

2012 - Isco (Málaga)

2013 - Paul Pogba (Juventus)

2014 - Raheem Sterling (Liverpool)

2015 - Anthony Martial (AS Monaco/Manchester United)

2016 - Renato Sanches (Benfica/Bayern München)

2017 - Kylian Mbappé (AS Monaco/Paris Saint-Germain)

2018 - Matthijs de Ligt (Ajax)

2019 - João Félix (Atlético Madrid)

2020 - Erling Haaland (Borussia Dortmund)

2021 - Pedri (FC Barcelona)

2022 - Gavi (FC Barcelona)

Bayern München-spelers Ryan Gravenberch en Jamal Musiala grijpen naast de Golden Boy Award. Foto: Getty Images

Brugts ziet Brand bij vrouwen winnen

Bij de vrouwen was Brugts genomineerd, maar zij zag de Duitse Brand de prestigieuze prijs winnen. De twintigjarige Brand was basisspeler in de EK-finale van Duitsland tegen gastland Engeland, die voor de Duitsers met 2-1 verloren ging.

Sinds de zomer van 2022 speelt de winnares van de Golden Girl Award voor VfL Wolfsburg, waar ze de teamgenoot van Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen is. Brand kwam over van competitiegenoot Hoffenheim.

PSV-aanvaller Brugts brak dit kalenderjaar door. Als invaller maakte ze een goede indruk op het EK in Engeland en ze schoot Nederland vorige maand in de allesbeslissende kwalificatiewedstrijd tegen IJsland naar het WK. Het is niet bekend op welke plek Brugts is geëindigd in de verkiezing.

Esmee Brugts deed tot het einde mee, maar grijpt naast Golden Girl Award. Foto: Pro Shots

