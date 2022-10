Ribéry (39) kondigt afscheid aan: 'Bedankt iedereen voor dit geweldige avontuur'

Franck Ribéry zet een punt achter zijn loopbaan, zo meldt de 39-jarige Fransman vrijdag op sociale media. De 39-jarige buitenspeler kwam sinds het najaar van 2021 uit voor Salernitana.

Daarvoor was de dribbelaar actief bij Boulogne, Alès, Brest, FC Metz, Galatasaray en Olympique de Marseille. Na zijn verblijf bij Bayern diende hij twee seizoenen Fiorentina voordat hij in september 2021 tekende bij Salernitana.

Zijn hoogtijdagen beleefde de aanvaller dus bij Bayern, waarmee hij zich negen keer kroonde tot kampioen van Duitsland. De dribbelaar was, net als Arjen Robben, ook een sleutelspeler in het team dat in 2013 de Champions League en het WK voor clubteams won. Destijds gold Ribéry als een van de favorieten voor de Gouden Bal, maar hij eindigde in die verkiezing als derde achter winnaar Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.