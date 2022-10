Ten Hag verklaart schorsing voor Ronaldo: 'Hij weigerde in te vallen'

Cristiano Ronaldo weigerde woensdag om in te vallen tijdens het Premier League-duel van Manchester United met Tottenham Hotspur, heeft manager Erik ten Hag vrijdag bevestigd.

De 37-jarige Portugees besloot een paar minuten voor tijd al de catacomben in te lopen. Als straf zit hij niet bij de selectie voor het duel met Chelsea van zaterdag.

Dat hij weigerde in te vallen, was nog niet bekend. Het was vrijdag een van de eerste vragen tijdens een persmoment. "Ja, Ronaldo weigerde om erin te komen. Er moeten consequenties zijn. Ik ben de manager en daarmee verantwoordelijk voor de topsportcultuur. Ik moet bepaalde normen bewaken."

Het is de tweede keer dit seizoen dat Ronaldo op disciplinair gebied de fout ingaat. Tijdens de voorbereiding verliet hij Old Trafford nog tijdens het oefenduel met Rayo Vallecano, net als een aantal andere spelers. "Dat was onacceptabel, maar toen was hij niet de enige. Nu is het de tweede keer en dat heeft gevolgen."

Het gedrag van Ronaldo overschaduwde woensdag de knappe 2-0-zege van Manchester United op Tottenham Hotspur. 'The Red Devils' staan na een moeizame start vijfde. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar betuigde donderdag via een verklaring op Instagram spijt van zijn actie. "Soms zijn we in het heetst van de strijd even niet onszelf", schreef Ronaldo onder meer.

Ten Hag vertelde niet voor hoelang Ronaldo is geschorst. "Maar hij blijft een belangrijk onderdeel van de selectie."

