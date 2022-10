Simons, Botman en Van de Ven in voorselectie Oranje voor WK

Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag Xavi Simons, Mitchel Bakker, Mickey van de Ven en Sven Botman opgenomen in de 39-koppige voorselectie van Oranje voor het WK in Qatar. Het viertal werd nooit eerder geselecteerd voor het Nederlands elftal.

Door onze sportredactie

Op vrijdag 11 november, tien dagen voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Senegal, maakt Van Gaal de 26-koppige definitieve WK-selectie bekend.

In tegenstelling tot een reguliere interlandperiode moet een speler deel uitmaken van de voorselectie om later te mogen worden opgenomen in de definitieve selectie. Spelers die nu niet bij de voorlopige selectie zitten, maken dus geen kans meer op het WK.

Hans Hateboer, Jerdy Schouten en Jordan Teze staan niet op de voorlopige en kunnen daarom niet meer geselecteerd worden voor het WK. Het drietal speelde in juni nog in de Nations League voor Oranje. Ook Joey Veerman, die in september wel tot de voorselectie behoorde, moet het WK uit zijn hoofd zetten.

Bij een blessure mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen. De vervanger moet ook dan een speler zijn die deel uitmaakte van de voorselectie en in eerste instantie afviel voor de definitieve selectie. Het eerste groepsduel van Oranje in Qatar is op maandag 21 november om 17.00 uur tegen Senegal.

Omdat de clubcompetities doorgaan tot en met zondag 13 november verzamelt Oranje pas op maandag 14 november op de KNVB Campus in Zeist. Een dag later vliegt de selectie naar Qatar.

De 39-koppige voorselectie van Oranje: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (N.E.C.), Jordy Clasie (AZ), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Bayern München), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (PSV), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Pascal Struijk (Leeds United), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter) en Wout Weghorst (Beşiktaş JK).

