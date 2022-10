Strafzaak tegen Promes start pas in maart omdat er nog getuigen gehoord worden

De strafzaak tegen Spartak Moskou-aanvaller Quincy Promes wordt op 3 maart inhoudelijk behandeld. Dat bleek vrijdag uit de regiezitting in Amsterdam.

Door onze sportredactie

De advocaat van de de dertigjarige Promes wil eerst nog twee getuigen in de zaak horen, zo gaf hij aan tijdens de regiezitting. Daarin worden de diverse onderzoekswensen van de betrokken partijen besproken.

"We zien het belang deze getuigen te horen, want er zijn veel tegenstrijdige verklaringen over wat daar gebeurd is", zei de voorzitter van de rechtbank, die het verzoek van Robert Malewicz - de advocaat van Promes - honoreerde.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de dertigjarige Promes van poging tot moord of doodslag. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

Promes was zelf niet aanwezig in de rechtbank. "Mijn cliënt werkt in het buitenland", was de uitleg van zijn advocaat Malewicz. Tijdens de inhoudelijke behandeling is Promes wel in de rechtbank, denkt Malewicz.

Slachtoffer gefrustreerd over 'trage verloop'

Begin vorig jaar verkaste Promes naar de Russische club Spartak Moskou. De vijftigvoudig international van Oranje speelde op het moment van het incident voor Ajax. De steekpartij is inmiddels 2,5 jaar geleden.

Advocaat Yehudi Moszkowicz, die het slachtoffer bijstaat, sprak zijn onvrede uit over het "trage verloop" van de zaak. "De frustratie van mijn cliënt is gigantisch. Hij heeft iemand voor het Nederlands elftal zien spelen, terwijl het nog niet eens duidelijk was of OM de verdachte zou gaan vervolgen."

In een civiele procedure heeft de rechter Promes afgelopen juni veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn neef. De hoogte daarvan is nog niet bepaald. Het kamp van Promes is tegen die toegewezen schadevergoeding in beroep gegaan.

Aanbevolen artikelen