Szymanski één van de drie Eredivisie-spelers in Poolse WK-voorselectie

Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Sebastian Szymanski (Feyenoord) en Kacper Kozlowski (Vitesse) zijn opgenomen in de voorlopige selectie van Polen voor het WK. Bondscoach Czeslaw Michniewicz maakte donderdagavond 47 namen bekend die kans maken op een plek in het definitieve keurkorps voor het toernooi in Qatar.

Door onze sportredactie

Sterspeler Robert Lewandowski en oud-Ajacied Arkadiusz Milik staan ook op Michniewiczs lijst. Op 10 november maakt de bondscoach de definitieve selectie bekend.

Szymanski, de 23-jarige middenvelder van Feyenoord, speelde tot nu toe zeventien interlands, waarin hij één keer trefzeker was. De negentienjarige Vitesse-middenvelder Kozlowski heeft zes interlands op zijn naam staan. De 26-jarige Bochniewicz, die van vaste waarde is in de verdediging van sc Heerenveen, heeft maar twee interlands gespeeld.

De deadline van de FIFA voor de voorselecties is deze vrijdag, al zijn de nationale bonden niet verplicht de lijst openbaar te maken. Uiterlijk 13 november moet de definitieve selectie binnen zijn bij de FIFA. Bij een blessure mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen.

Voorselectie mag maximaal 55 spelers tellen

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdagmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal bekend. De voorlopige selectie moet van de FIFA minimaal 35 en maximaal 55 spelers tellen.

In tegenstelling tot een reguliere interlandperiode moet een speler deel uitmaken van de voorselectie om later opgenomen te kunnen worden in de definitieve selectie. Bij het WK in Qatar moet de definitieve selectie uit 26 spelers bestaan. Bij het WK in Rusland in 2018 waren dat er 23.

De Polen zijn op het WK in Qatar ingedeeld in groep C, waar ze Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico treffen.

Voorselectie Polen (47 spelers) Keepers: Bartlomiej Drągowski (Spezia Calcio), Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Radoslaw Majecki (Cercle Brugge), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Verdedigers: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Robert Gumny (FC Augsburg), Michal Helik (Huddersfield Town), Artur Jędrzejczyk (Legia Warschau), Michal Karbownik (Fortuna Düsseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Maik Nawrocki (Legia Warschau), Tymoteusz Puchacz (1. FC Union Berlin), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Nicola Zalewski (AS Roma).

Middenvelders: Krystian Bielik (Birmingham City), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (RC Lens), Jacek Góralski (VfL Bochum), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Kamil Józwiak (Charlotte FC), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Vitesse), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Karol Linetty (Torino FC), Mateusz Legowski (Pogon Szczecin), Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad), Michal Skóras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athene), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Aanvallers: Adam Buksa (RC Lens), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana 1919), Karol Swiderski (Charlotte FC).

Eerder

Aanbevolen artikelen