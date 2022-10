Frenkie de Jong ziet na welkome zege op Villarreal vreugde terugkeren bij Barça

Frenkie de Jong is na twee dompers op rij blij dat FC Barcelona donderdag weer eens een overwinning kon vieren. De Catalanen hadden in Camp Nou geen enkele moeite met Villarreal, mede dankzij uitblinker De Jong.

Door onze sportredactie

"Deze overwinning is belangrijk voor de sfeer in de kleedkamer. We hadden dit vooral na de slechte resultaten van de afgelopen periode hard nodig", zei een opgetogen De Jong na de 3-0-zege op Villarreal.

Met de ruime zege hoopt Barcelona een mindere fase achter zich te laten. In de Champions League werd met 3-3 gelijkgespeeld, waardoor overwintering alleen theoretisch nog mogelijk is, en afgelopen weekend werd in de competitie met 3-1 verloren bij rivaal Real Madrid.

De Jong imponeerde tegen Villarreal. Twintig minuten voor tijd kreeg hij een staande ovatie toen hij naar de kant werd gehaald. "Ik was wat vermoeid, maar verder was er niets om bezorgd over te zijn", zei de middenvelder, die de niet volledig fitte Sergio Busquets verving.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Xavi: 'Hij deed het geweldig'

De Spaanse media waren lovend over de manier waarop De Jong zijn concurrent verving. Mundo Deportivo beschrijft het optreden van elke speler in één woord en noemt De Jong simpelweg "geweldig". Sport kent De Jong een 8 toe, waarmee hij samen met Robert Lewandowski en Jordi Alba het hoogste cijfer heeft.

Ook Xavi was enthousiast over De Jong, die een passzuiverheid van 95 procent had en al zijn tien duels won. "Frenkie heeft me overtuigd in de rol die hij had op het middenveld", zei de trainer. "Hij deed het geweldig en ik ben heel blij voor hem."

Barcelona verkleinde de achterstand op koploper Real Madrid tot drie punten door de zege op Villarreal. Woensdag neemt de Catalaanse club het in de Champions League in eigen huis op tegen Bayern München.

Eerder

Aanbevolen artikelen