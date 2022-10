Arsenal-manager Arteta na zege op PSV: 'Nu alleen nog eerste plek veiligstellen'

Arsenal-manager Mikel Arteta is zeer te spreken over de prestaties van zijn ploeg in de Europa League. De Londenaren wonnen donderdag met 1-0 van PSV en stelden zo na vier wedstrijden al een plek in de knock-outfase veilig.

Door onze sportredactie

"Ons kwalificeren was het eerste doel, maar nu willen we meer", zei Arteta op de persconferentie in het Emirates Stadium. "We willen nu alleen nog eerste worden. Dan hoeven we minder wedstrijden te spelen en uiteindelijk is dat bepalend voor wie we in de knock-outfase treffen."

Vooral de zestiende finales overslaan spreekt de Arsenal-manager aan. De nummer twee van de Europa League-poule moet wél in actie komen in de zestiende finales, waarin een ontmoeting met een van de nummers drie uit de Champions League wacht.

Arsenal had donderdagavond weinig moeite met PSV, dat achter Arsenal de naaste belager in groep A is. Hoewel de 1-0-eindstand doet vermoeden dat het spannend was, controleerde Arsenal de hele wedstrijd en verzuimde de thuisploeg de score op te voeren.

"Over het algemeen ben ik heel blij met de prestatie van het team", zei Arteta. "We hadden echt een aantal goede momenten, maar misten de scherpte in de afrondende fase. We hadden naar mijn idee meer kunnen en misschien wel moeten scoren."

'Ze hadden kwaliteiten om ons pijn te doen in de counter'

Ook matchwinner Granix Xhaka sprak tegenover BT Sport van een verdiende overwinning van Arsenal. "We kregen kans na kans, maar het lukte maar niet om te scoren", zei de Zwitser. "Gelukkig gaven we niet op en maakten we alsnog het verdiende doelpunt."

Volgens Xhaka maakte Arsenal het aanvalsspel van PSV onschadelijk. "We wisten dat ze de kwaliteiten hadden om ons in de counter pijn te doen, maar dat losten we uitstekend op. Vooral in de eerste helft zetten we heel goed druk."

Arsenal heeft nog minimaal twee punten nodig om de eerste plek in groep A veilig te stellen. De ploeg van Arteta gaat volgende week donderdag op bezoek bij PSV en speelt in het laatste duel van de groepsfase tegen FC Zürich.

Stand groep A 1. Arsenal 4-12 (+6)

2. PSV 4-7 (+8)

3. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

4. FC Zürich 4-0 (-11)

