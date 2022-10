Steven Gerrard ontslagen als coach Aston Villa na vierde puntenverlies op rij

Delen via E-mail

Steven Gerrard is donderdag ontslagen als coach van Aston Villa. De voormalig Engels international moet vertrekken bij de Premier League-club na het vierde puntenverlies op rij.

In de laatste vier competitieduels pakte Aston Villa slechts twee punten. 'The Villans' verloren eerder van Chelsea (0-2) en speelden gelijk bij Nottingham Forest (1-1) en Leeds United (0-0).

Door de matige reeks is Aston Villa afgezakt naar de zeventiende plaats op de ranglijst. De ploeg van Gerrard staat met negen punten net boven de degradatiestreep.

De 42-jarige Gerrard was sinds november vorig jaar coach van Aston Villa. In zijn eerste seizoen leidde de oud-speler van Liverpool zijn ploeg naar de veertiende plaats in de Premier League.