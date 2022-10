Berouwvolle Ronaldo hoopt snel weer onderdeel van United-selectie te zijn

Cristiano Ronaldo heeft spijt van de actie die ertoe heeft geleid dat hij door trainer Erik ten Hag uit de selectie van Manchester United is gezet. De Portugese sterspeler is vastberaden om zich weer van zijn beste kant te laten zien.

Door onze sportredactie

Ronaldo was woensdag gefrustreerd over zijn reserverol tegen Tottenham Hotspur (2-0-winst) en besloot een paar minuten voor tijd al de catacomben in te lopen. Als straf zit hij niet bij de selectie voor het komende duel met Chelsea.

In een verklaring op Instagram vertelt Ronaldo dat hij zijn actie betreurt. "Ik probeer al mijn hele carrière respectvol te zijn naar iedereen. Dat is niet veranderd. Ík ben niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde persoon en dezelfde professional als die ik de afgelopen twintig jaar was", begint hij zijn verhaal.

"Respect speelt altijd een heel grote rol in de keuzes die ik maak. Ik ben jong begonnen. De oudere en ervaren spelers waren altijd belangrijk voor me. Later heb ik altijd geprobeerd om zélf het voorbeeld te zijn voor de jonge spelers in de teams waarin ik heb gespeeld."

"Helaas is dat niet altijd mogelijk", gaat de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal verder. "Soms zijn we in het heetst van de strijd even niet onszelf."

'We zullen snel weer samen zijn'

De 37-jarige Ronaldo sluit zijn bericht op sociale media af door te zeggen dat hij van plan is om zich vanaf nu weer van zijn beste kant te laten zien en in het teambelang te denken.

"Ik moet hard blijven werken, mijn teamgenoten steunen en er iedere wedstrijd klaar voor zijn. Bezwijken onder de druk is geen optie, nooit geweest ook. We moeten bij elkaar blijven. We zullen snel weer samen zijn."

Manchester United gaat zaterdag op bezoek bij Chelsea in de Premier League. De wedstrijd begint om 18.30 uur. Mogelijk is Ronaldo er weer bij wanneer de ploeg van Ten Hag vijf dagen later tegen FK Sheriff Tiraspol speelt in de Europa League.

