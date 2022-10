Van Nistelrooij is trots: 'Maar ben er ziek van dat we geen punt hebben gepakt'

Ruud van Nistelrooij is ondanks de 1-0-nederlaag bij Arsenal in de Europa League overwegend blij met wat PSV heeft laten zien. De trainer vindt dat zijn ploeg best aanspraak maakte op een punt.

Door onze sportredactie

PSV was wel de mindere ploeg in het Emirates Stadium en zag Arsenal-middenvelder Granit Xhaka twintig minuten voor tijd scoren. Toch beten de Eindhovenaren na rust wel meer van zich af.

"Ik ben uiteindelijk trots op dit team. Dat overheerst. Tegelijkertijd ben ik er ziek van de we geen punt meenemen. Dat had erin gezeten. Ik ben erg tevreden over de tweede helft", zei Van Nistelrooij tegen ESPN.

De oud-topspits zag onder anderen Xavi Simons, Noni Madueke en Jordan Teze gevaar stichten. "We konden een vuist maken en creëerden kansen. Het was zuur dat we uiteindelijk nog verloren."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Dit is de basis'

Volgens Van Nistelrooij bewijst de wedstrijd tegen Arsenal dat PSV op de goede weg is. "We hebben het maandenlang over tegengoals gehad, maar dat we nu zo overeind bleven, is de basis", vertelde hij.

"De afgelopen vier wedstrijden stonden we al heel goed. Het is een proces van weken, maanden. Dat is het fundament om tot een prestatie te komen. Het zegt iets over de wedstrijd dat we er met z'n allen ziek van zijn dat we hier geen punt hebben gepakt."

Aanvoerder Cody Gakpo vond eveneens dat PSV een punt had kunnen pakken. "Iedereen had op een gegeven moment het gevoel dat we hier een resultaat konden behalen. Dus uiteindelijk is het teleurstellend", zei hij. "Als we iets meer hadden gedurfd, hadden we meer kansen kunnen creëren."

Arsenal is dankzij de overwinning al zeker van de volgende ronde in de Europa League. PSV heeft met nog twee groepsduels te gaan de tweede plek in handen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen