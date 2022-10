PSV komt tekort tegen Arsenal en verliest inhaalduel in Europa League

PSV heeft donderdag de inhaalwedstrijd tegen Arsenal in de Europa League met 1-0 verloren. De nederlaag van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij tegen de in vorm verkerende Londenaren was terecht.

Op bezoek in het Emirates Stadium hield PSV lang stand, maar viel twintig minuten voor tijd toch de beslissing. Middenvelder Granit Xhaka was de doelpuntenmaker namens het sterkere Arsenal.

Positief nieuws voor PSV was dat Noni Madueke en aanvoerder Luuk de Jong tijdens de tweede helft hun rentree maakten. De bepalende aanvallers zijn terug na blessureleed.

Het resultaat betekent dat Arsenal ook na vier groepsduels nog foutloos is. Een plek in de volgende ronde kan de ploeg van manager Mikel Arteta niet meer ontgaan. PSV heeft vijf punten minder en is de nummer twee.

De Eindhovenaren spelen volgende week nogmaals tegen Arsenal - in het eigen Philips Stadion - en sluiten de poulefase op 3 november af met een uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt.

Stand groep A 1. Arsenal 4-12 (+6)

2. PSV 4-7 (+8)

3. FK Bodø/Glimt 4-4 (-3)

4. FC Zürich 4-0 (-11)

Granit Xhaka tekende twintig minuten voor tijd voor het enige doelpunt. Foto: Getty Images

Arsenal vanaf begin beter dan PSV

In de eerste helft had Arsenal, dat op zes plekken was gewijzigd, veel meer balbezit en een overwicht. Dat leidde na tien minuten tot de eerste serieuze mogelijkheid, toen Kieran Tierney over het doel van keeper Walter Benítez schoot.

Ondanks de veldverhouding bleven echte problemen uit voor PSV. De ploeg van Van Nistelrooij kwam soms zelf ook even aan aanvallen toe, wat tot dreiging van Philipp Max en Xavi Simons leidde.

Arsenal bleef de bovenliggende partij, maar PSV-keeper Benítez werd amper getest. De Argentijn kon een schot van Gabriel Jesus naast kijken en zag Ramalho goed verdedigen bij een linke voorzet.

Noni Madueke was lang geblesseerd en maakte zijn eerste minuten van het seizoen. Foto: Getty Images

Benítez kan 1-0 nog paar keer voorkomen

In de tweede helft lag de amusementswaarde hoger, waarbij Arsenal het gevaarlijkst bleef. Benítez voorkwam met een goede redding dat Bukayo Saka van dichtbij de score opende en ook Jesus dook gevaarlijk op. Aan de andere kant schoot Simons ongecontroleerd over.

Het Arsenal-doelpunt kon uiteindelijk niet uitblijven. Nadat Benítez opnieuw redde (inzet Jesus) was hij kansloos op een inzet van middenvelder Xhaka, die beheerst afrondde na een mooie aanval.

PSV probeerde het daarna nog wel met onder anderen invallers Madueke en De Jong, maar Van Nistelrooij zag dat zijn ploeg eigenlijk geen moment meer echt in de buurt van de gelijkmaker kwam. Aan de andere kant was Arsenal nog een paar keer dicht bij 2-0.

