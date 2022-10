Antwerp revancheert zich dankzij eerste goal Ekkelenkamp en assist Janssen

Delen via E-mail

Royal Antwerp heeft zich in de Jupiler Pro League hersteld van de stevige nederlaag van afgelopen weekend bij Standard Luik (3-0). De ploeg van coach Mark van Bommel versloeg donderdag op eigen veld KV Oostende met 3-0.

Antwerp kwam al na drie minuten op voorsprong op De Bosuil. Ritchie De Laet vond het doel na een assist van Vincent Janssen. De Laet was even later opnieuw trefzeker, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.