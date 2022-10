Van de Streek leidt FC Utrecht naar winst in eerste ronde KNVB-beker

Delen via E-mail

FC Utrecht heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Domstedelingen waren in Woerden met 0-3 te sterk voor Sportlust '46.

Sander van de Streek maakte de eerste twee goals op Sportpark Cromwijck. De middenvelder opende in de achttiende minuut de score met een intikker.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Van de Streek de voorsprong met een rake kopbal uit een hoekschop. In blessuretijd zorgde Sean Klaiber met een schuiver in de linkerhoek voor de beslissing.

Later op de dag staan de laatste zes wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB-beker op het programma. Sparta Rotterdam gaat op bezoek bij OFC, VVV-Venlo speelt uit tegen Dongen (beide begonnen om 20.00 uur) en PEC Zwolle brengt een bezoek aan HHC Hardenberg (aftrap 21.00 uur).

De loting voor de tweede ronde van de KNVB-beker wordt vrijdag om 11.00 uur verricht. Dan zitten ook Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente in de kokers. Die clubs hoefden vanwege Europese verplichtingen niet in actie te komen in de eerste ronde.