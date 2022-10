Sparta en VVV pas in slotfase langs amateurs in beker, ook FC Utrecht verder

Sparta Rotterdam en VVV-Venlo hebben donderdag moeizaam gewonnen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers rekenden pas in de slotfase af met OFC (1-3) en de Limburgers klopten Dongen in blessuretijd (1-2). FC Utrecht klopte Sportlust '46 met 0-3.

Jason Eyenga-Lokilo bracht Sparta al in de derde minuut op voorsprong bij de amateurs van OFC. Niels Butter maakte even later uit een penalty gelijk, waarna het duel op een verlenging leek af te stevenen. In de slotfase redde Tobias Lauritsen zijn ploeg met twee goals.

VVV kwam in Noord-Brabant bij de amateurs van Dongen na twaalf minuten verrassend op achterstand door een treffer van Thom Avontuur. Thijme Verheijen zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker. Een verlenging leek in de maak, maar in blessuretijd bezorgde Sven Braken VVV toch nog de winst.

Sander van de Streek maakte de eerste twee goals voor FC Utrecht tegen de amateurs van Sportlust'46. De middenvelder opende in de achttiende minuut de score met een intikker en kopte in de tweede helft raak uit een hoekschop. In blessuretijd zorgde Sean Klaiber met een schuiver in de linkerhoek voor de beslissing.

Later op de avond komt PEC Zwolle nog in actie. De Overijsselse ploeg is om 21.00 uur begonnen aan het uitduel met HHC Hardenberg.

De loting voor de tweede ronde van de KNVB-beker wordt vrijdag om 11.00 uur verricht. Dan zitten ook Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en FC Twente in de kokers. Die clubs hoefden vanwege Europese verplichtingen niet in de eerste ronde in actie te komen.

Programma en uitslagen eerste ronde KNVB-beker Sportlust '46-FC Utrecht 0-1

DEM-Blauw-Geel '38 1-4

Dongen-VVV-Venlo 1-2

Katwijk-DVS '33 Ermelo 2-1

OFC-Sparta Rotterdam 1-3

RKAV Volendam-HV & CV Quick 2-4

21.00 uur: HHC Hardenberg-PEC Zwolle

