Scorende Roord helpt Wolfsburg aan zege in eerste Champions League-duel

Jill Roord heeft VfL Wolfsburg donderdag bij de start van het Champions League-seizoen aan een overwinning geholpen. Mede dankzij een goal van de Oranje-international werd het Oostenrijkse St. Pölten met 4-0 verslagen.

De 25-jarige Roord bekroonde de avond voor Wolfsburg met een kopgoal in de laatste minuten van de wedstrijd. Ze zette daarmee de 4-0 op het scorebord.

De vrouwen van Wolfsburg stonden na een kwartier spelen al op een 2-0-voorsprong. Topscorer Ewa Pajor was verantwoordelijk voor de twee treffers, waarvan er één op aangeven van Roord was.

In de tweede helft breidde de halvefinalist van vorig seizoen de score via Lena Lattwein uit naar 3-0. Roord en Dominique Janssen speelden de hele wedstrijd mee bij Wolfsburg. Lynn Wilms werd halverwege de tweede helft gewisseld door coach Tommy Stroot.

Naast VfL Wolfsburg en St. Polten bestaat groep B uit AS Roma en SK Slavia Praag. Die clubs spelen om 21.00 uur tegen elkaar in Rome.

In groep A was Real Madrid met 0-2 te sterk voor KF Vllaznia uit Albanië. Esther González en Olga Carmona scoorden. Om 21.00 uur staat in diezelfde groep het duel tussen het Paris Saint-Germain van Lieke Martens en Jackie Groenen en het Chelsea van Anniek Nouwen op het programma.