Ten Hag zet Ronaldo uit United-selectie na opmerkelijke actie tegen Spurs

Erik ten Hag heeft Cristiano Ronaldo donderdag uit de selectie van Manchester United gezet. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar wordt gestraft voor het feit dat hij woensdag al voor het einde van de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur de kleedkamer opzocht.

United laat in een korte verklaring weten dat Ronaldo niet tot de selectie behoort voor het uitduel met Chelsea van zaterdag. Onduidelijk is of de 37-jarige Portugees daarna weer mag aansluiten.