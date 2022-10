Kunstgraspionier Heracles Almelo wil in 2024 weer op natuurgras spelen

Heracles Almelo wil in 2024 weer op natuurgras spelen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie was in 2003 de eerste profclub die de overstap maakte naar kunstgras.

Door onze sportredactie

"We zijn al langere tijd in gesprek met de gemeente en omliggende amateurverenigingen om te kijken hoe we de faciliteiten zo kunnen krijgen dat wij ook de stap kunnen maken naar natuurgras", zegt algemeen directeur Rob Toussaint donderdag op de site van Heracles.

Het nieuws van Heracles volgt nadat het AD eerder op donderdag meldde dat Eredivisie-clubs vanaf de zomer van 2025 verplicht op echt gras moeten spelen. Er moet volgens het dagblad op 1 december alleen nog door clubs gestemd worden over de kwestie, wat een formaliteit zou zijn.

"We hebben zelf 2024 als stip aan de horizon staan en dat betekent dat we twee goede trainingsvelden én een goed stadionveld nodig hebben", vertelt Toussaint. "Uiteindelijk wil je dan ook dat onze trainingsvelden exact hetzelfde zijn als het veld dat we in het stadion hebben liggen."

De overstap betekent voor Heracles ook dat er een trainingscomplex moet komen. Dat zal in ieder geval in de buurt van het stadion moeten liggen, want ergens anders trainen is volgens de club geen optie. "Het stadion moet de grond zijn waar alles gebeurt en dat willen we echt zo houden", zegt Toussaint.

Heracles legde in 2003 als eerste Nederlandse profclub kunstgras aan. De laatste jaren is de afkeer van kunstgras toegenomen. Recent namen onder meer Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, PEC Zwolle en VVV-Venlo afscheid van het nepgras.

Sparta verving eerder dit jaar de kunstgrasmat voor echt gras. Foto: Pro Shots

Aanbevolen artikelen