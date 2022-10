Ongewijzigd PSV 'gewoon' met vier verdedigers, Arsenal niet met sterkste elf

Delen via E-mail

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft donderdag niets aan zijn opstelling veranderd voor het Europa League-duel met Arsenal. Hij kiest 'gewoon' voor een formatie met vier verdedigers.

Woensdag zei Van Nistelrooij op zijn persconferentie in het Emirates Stadium nog te overwegen om met een vijfmansdefensie te spelen tegen het in vorm verkerende Arsenal. Die optie is het dus niet geworden.