WK-deelname Belgisch international Meunier in gevaar door jukbeenbreuk

Thomas Meunier kan tot de start van het WK niet meer in actie komen voor Borussia Dortmund. De Belgische international kampt met een breuk in zijn jukbeen, meldt de Duitse club donderdag.

De 31-jarige Meunier liep de blessure woensdag op bij een elleboogstoot in de wedstrijd tegen Hannover 96 (0-2-zege) in de DFB-Pokal. De rechtsback is inmiddels met succes geopereerd.

Volgens Dortmund is Meunier de komende weken niet inzetbaar, waardoor deelname aan het WK in gevaar is. De vleugelverdediger heeft volgens zijn club zelf wel goede hoop dat hij kan meedoen aan de titelstrijd in Qatar.