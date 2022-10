NU+ Is vrouwenvoetbal klaar voor mega-WK? 'Gaan ons paar keer schamen'

Voor het eerst in de geschiedenis gaan er zaterdag 32 landen de koker in bij de loting voor het WK voetbal voor vrouwen. Elf jaar geleden waren dat er nog zestien. Is het vrouwenvoetbal klaar voor het grootste deelnemersveld ooit?

Door Jeroen van Barneveld

Het is een paar dagen voor de finale tussen Nederland en de Verenigde Staten als FIFA-baas Gianni Infantino in Lyon aanschuift voor een terugblik op het WK van 2019. De voetbalbaas komt - zoals altijd bij eindtoernooien - superlatieven tekort. "Het was fenomenaal, emotioneel en buitengewoon goed. Het was het beste WK ooit in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal."

Het blijken geen loze kreten van Infantino. Het WK in Frankrijk brak een toeschouwersrecord (ruim een miljoen) en trok nog nooit zo veel televisiekijkers (meer dan een miljard). Voor Infantino is het succes hét bewijs dat het vrouwenvoetbal de wereld aan het veroveren is.

Daarom stelt Infantino voor het deelnemersveld op het WK uit te breiden van 24 naar 32 landen. Op het eerstvolgende WK in 2023 moet dat al een feit zijn, is zijn overtuiging. Dat daardoor de al gestarte bidprocedure met negen kandidaten helemaal over moet? Infantino haalt er zijn schouders over op.

"We moeten groter gaan denken", zegt hij. Aan het einde van de maand ziet het mega-WK het levenslicht. Nieuw-Zeeland en Australië krijgen van 20 juli tot en met 20 augustus 2023 de eer om het grootste WK voor vrouwen ooit te organiseren.

'Wat doen Filipijnen op een WK?'

Toen oud-international Leonne Stentler hoorde van de uitbreiding, had ze haar twijfels. "Dit moeten we niet te snel willen", dacht de analyticus van de NOS en ESPN. Ze vroeg zich hardop af of het vrouwenvoetbal wel klaar was voor een WK met 32 landen.

Die gedachte was vooral ingegeven door enkele grote resultaten in Frankrijk, waar het tweede WK met 24 landen werd gehouden. De uitschieter was de 13-0-zege van de latere wereldkampioen Verenigde Staten op Thailand. De commentaren na afloop waren vernietigend en hoongelach viel het vrouwenvoetbal ten deel. "Zoiets wil je niet meer op een eindtoernooi zien", zegt Stentler.

Maar op het komende WK is de kans op een monsterscore nóg groter. Met Zambia (nummer 81), Marokko (76) en Filipijnen (53) debuteren minstens drie landen uit de krochten van de wereldranglijst op het mondiale eindtoernooi. Daar kunnen via de play-offs nog drie zwakke zusters bij komen. Op de Olympische Spelen in Tokio won Nederland ruim een jaar geleden met 10-3 van Zambia.

"Ik denk we ons bij een paar wedstrijden gaan schamen, omdat het verschil zo enorm groot is", stelt Stentler. "Er zullen dan heel veel mensen gaan roepen: wat doen Filipijnen op een eindtoernooi? Dat vind ik een zorg."

Hesterine de Reus heeft die zorg helemaal niet. De oud-international is als technisch expert bij de UEFA en high performance-specialist bij de FIFA betrokken bij de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in kleinere landen.

"De nieuwkomers hebben betere coaches aangenomen om dit soort uitslagen te voorkomen. Kijk naar Vera Pauw bij Ierland. Het kan nog altijd gebeuren. Maar ik ben vooral enthousiast over de extra mogelijkheden die landen krijgen. Doordat het WK is uitgebreid, gaan landen denken: o, nu heb ik meer kans om me te kwalificeren. Ierland had zich nooit geplaatst als het WK niet was uitgebreid."

De Verenigde Staten wonnen in 2019 met 13-0 van Thailand, een WK-record. Foto: Getty Images

'Afrika en Azië kunnen Europa niet bijbenen'

In een groot deel van de wereld ontwikkelt het vrouwenvoetbal nog niet zo explosief als in Europa. Op het Europese continent worden de competities groter, de clubs professioneler en de speelsters daardoor beter. Volgens Stentler hebben Europese toplanden als Engeland, Duitsland en Zweden de almachtige VS de afgelopen jaren bijgehaald.

Op het EK in Engeland zeiden speelsters en coaches afgelopen zomer in koor dat het niveau hoger dan ooit ligt. De kiem daarvan ligt in de competities uit de grote voetballanden, die steeds sterker worden.

In bijvoorbeeld Afrika en Azië komt het allemaal langzaam van de grond. De Afrikaanse Champions League telt maar acht clubs, de Aziatische editie dit seizoen slechts vijf. "Het grote verschil zit in het bieden van kansen", weet De Reus. "Zo is er in Ghana enorm veel talent. Alleen is er geen jeugdvoetbal, maar wat schoolvoetbal. Alles wat er nog moet gebeuren, is op beginnersniveau."

Stentler: "En als Manchester City een vrouwenteam start, liften zij mee op alles wat er al is. In Afrika is dat er niet. En dan ben je ook nog een vrouw. Dan kan je je wel voorstellen dat het vertraging oplevert. Het is voor hen niet bij te benen wat er in Europa gebeurt."

De Jamaicaanse Khadija Shaw van Manchester City is een van de weinige sterren van buiten Europa in de Women's Super League. Foto: Getty Images

'Dit WK kan wel inspireren'

De Reus ziet het mega-WK juist daarom als een vliegwiel voor de mindere landen. "Landen krijgen de kans om te ervaren wat er gevraagd wordt op het hoogste niveau. De nationale ploegen komen op televisie en krijgen een voorbereidingsschema. Dat heeft allemaal impact, de ontwikkeling van de landen wordt erdoor gestimuleerd. Daar ben ik een groot voorstander van."

Stentler: "Bonden die nog niet zo veel in het vrouwenvoetbal hebben geïnvesteerd, kunnen door de grote verschillen de noodzaak zien om dat wél te gaan doen. En als je ze niet de kans geeft om aan een eindtoernooi mee te doen, haken ze misschien wel af. Je wil ook inspireren."

En dat er door het grotere deelnemersveld ook meer Europese landen kunnen meedoen, vindt Stentler mooi meegenomen. "Nu mis je geen landen die je eigenlijk niet wil missen op een WK. Na de groepsfase ga je fantastische wedstrijden tussen nog meer goede landen krijgen."

Maar of dit WK de wereld van het vrouwenvoetbal daadwerkelijk gaat veranderen? "De FIFA hoopt daar natuurlijk op. Je moet het ook proberen, maar ik denk dat dit toernooi niet het keerpunt gaat worden", zegt Stentler.

De Reus ziet het positiever in. "In de geschiedenis van het WK zie je dat het toernooi een aanzet geeft bij de ontwikkeling van landen. De hele grote voetbalwereld is nog steeds een mannenwereld die door mannen wordt geleid. In Europa hebben vrouwen inmiddels een sterke plek veroverd, maar in andere landen nog niet. Een WK-deelname kan daar verandering in brengen."

