Henk de Jong stopt om medische redenen per direct als trainer Cambuur

Henk de Jong stopt per direct als trainer van SC Cambuur. De 58-jarige oefenmeester kampt met medische klachten en luistert naar het advies van zijn dokter, meldt de Friese club donderdag.

De Jong zegt voor deze beslissing niet over één nacht ijs te zijn gegaan. "Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt. Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste."