Van Gaal maakt vanmiddag WK-voorselectie Oranje met minimaal 35 spelers bekend

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bondscoach Louis van Gaal maakt vanmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar bekend. De lijst moet van de FIFA minimaal 35 en maximaal 55 spelers tellen.

De deadline van de FIFA voor de voorselecties is deze vrijdag, al zijn de nationale bonden niet verplicht de lijst openbaar te maken. De KNVB zal dit wel doen.

De deadline voor de definitieve selectie, die uit 26 spelers moet bestaan, is op maandag 14 november, zes dagen voor de openingswedstrijd van het WK. Anders dan bij eerdere toernooien mag de bondscoach meer dan drie keepers selecteren en Van Gaal heeft al aangeven dat zijn definitieve keurkorps hoogstwaarschijnlijk vier doelmannen zal tellen.

In tegenstelling tot een reguliere interlandperiode moet een speler deel uitmaken van de voorselectie om later te mogen worden opgenomen in de definitieve selectie. Spelers die vanmiddag niet bij de voorlopige selectie zitten, maken dus geen kans meer op het WK.