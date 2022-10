Mishandelde PSG-speelster keert na half jaar schorsing terug in wedstrijdselectie

Delen via E-mail

Kheira Hamraoui maakt na een half jaar weer deel uit van de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor het Champions League-duel met Chelsea donderdagavond. De 32-jarige middenvelder, die vorig jaar werd toegetakeld door gemaskerde mannen, was sinds april geschorst na een ruzie met teamgenoten.

Hamraoui trainde al enkele weken mee bij de hoofdmacht van PSG, maar kan tegen Chelsea haar rentree maken in een officieel duel. Haar laatste wedstrijd voor de Franse grootmacht was op 16 april tegen Issy-les-Moulineaux.

De Française werd in november 2021 na een feestje in Parijs aangevallen door een groep gemaskerde mannen. Aminata Diallo, voormalige concurrente van Hamraoui bij PSG, zat in dezelfde auto, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf.