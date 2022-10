Kozakken Boys-trainer staat voor raadsel na winnende penalty met verkeerd been

Kozakken Boys-trainer Scott Calderwood geniet na van de historische KNVB-bekeravond woensdag tegen Vitesse, maar één ding moet hij nog navragen bij zijn aanvoerder Kaj Ramsteijn. Tot verbazing van zijn coach schoot de linksbenige verdediger de beslissende penalty in de serie met rechts de kruising in.

Door Rypke Bakker

Toen Calderwood donderdagochtend na een paar uur slaap wakker werd, dacht hij: ik ben vergeten Kaj naar die penalty te vragen. "Ja, ik snap nog steeds niet waarom hij het met rechts deed", vertelt Calderwood tegen NU.nl.

De trainer van de Tweede Divisie-club uit Werkendam had de dag voor de bekerwedstrijd tegen Vitesse zijn spelers kort op penalty's laten trainen.

"Aan het einde van de training heb ik twee teams gemaakt, die een serie moesten afwerken. Maar wel met als extra element dat de speler vooraf tegen de keeper moest zeggen in welke hoek hij ging schieten. Dan hadden de keepers meer kans én je legt spelenderwijs meer druk bij de nemer. Die moeten de bal dan goed inschieten om te kunnen scoren. Vervolgens zag ik onze onze aanvoerder Ramsteijn met rechts schieten, terwijl hij puur links is. Ik dacht dat hij het misschien niet zo serieus nam."

Een dag later moest de 32-jarige Ramsteijn, die in de Eredivisie voor Feyenoord, Excelsior en VVV-Venlo speelde, de vijfde penalty nemen in de serie tegen Vitesse. Kozakken Boys had de Eredivisionist in 120 minuten op Sportpark De Zwaaier op 2-2 gehouden en na een misser van Vitesse-verdediger Melle Meulensteen kon Ramsteijn de amateurs een ronde verder schieten.

"Ik zag Kaj zo achter de bal staan dat hij weer alleen met rechts kon schieten", zegt Calderwood. "Ik dacht: wat doet hij nu? Maar vervolgens schoot hij de bal schitterend de kruising in. Dat maakt het verhaal nog bijzonderder. "

Trainer Scott Calderwood: 'We compenseren met mentaliteit.' Foto: Pro Shots

'De spelers konden bijna niet meer lopen'

De feilloze serie was het slotstuk van een historische avond voor Kozakken Boys, dat na de stunts tegen eerstedivisionist De Graafschap in 2017 en tegen Almere City FC een jaar later voor het eerst een Eredivisie-club uitschakelde.

"Als wij tien keer tegen Vitesse spelen dan verliezen we negen keer", zegt Calderwood. "Kwalitatief komen we tekort, dat moesten we compenseren met mentaliteit. En dat hebben de spelers fantastisch gedaan. Ze zijn zó diep gegaan dat ze tijdens de wedstrijd al bijna omvielen."

De spelers van Kozakken Boys wilden daarom liever niet verlengen na de 2-2 van Lowie van Zundert in de 82e minuut, zo vertelt Calderwood. "Ze zeiden: trainer, we willen het nu meteen afmaken. En dat begreep dat ik."

"Ze konden bijna niet meer lopen, kun je nagaan wat er in een verlenging kon gebeuren. Maar de staf en ik kozen er toch voor om in de controle te blijven spelen. Het is zó zuur als je er in de laatste minuut met 3-2 afgaat. Liever strijdend ten onder in de verlenging. Maar het werd dus nog veel mooier."

De sfeervolle opkomst voor het bekerduel op Sportpark De Zwaaier. Foto: Pro Shots

'De linksback gooide zijn snackbar open'

Na de beslissende penalty van Ramsteijn renden de fans van Kozakken Boys het veld op. "Het mooiste zijn die blije gezichten van de mensen in het dorp", vindt Calderwood, die 's nachts pas om 4.00 uur thuis was. "Het was een leuk feest. En ik moest nog een uur en een kwartier rijden naar mijn huis in Doetinchem. Onderweg kwam ik langs Arnhem. Dat voelde wel lekker."

Een deel van zijn spelers maakte het nog later. "Ze hebben het eerst op de club gevierd. En daarna in de snackbar van onze linksback Kevin Cornet. Die heeft 's nachts de tent opengegooid. Konden de spelers nog een hapje eten als jongens onder elkaar. Prachtig. Ik heb ze nu vier dagen vrij gegeven, dat verdienen ze."

De volgende competitiewedstrijd van Kozakken Boys is volgende week zaterdag en de derde ronde van het bekertoernooi staat pas in februari op het programma. Zaterdag is de loting. Calderwood hoopt op een toptegenstander.

"Ik hoor mensen zeggen dat ze een andere amateurclub als tegenstander willen, want dan kunnen we nog verder komen. Ik hoop op iets anders. Doorbekeren is leuk, maar de kans dat we het toernooi winnen is heel klein. Daarom hoop ik nu al op een thuiswedstrijd tegen een topclub. Ajax, Feyenoord, PSV... Dat zou fantastisch zijn."

Supporters van Kozakken Boys vieren de zege op Vitesse. Foto: Pro Shots

