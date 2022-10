Ten Hag negeert weggebeende Ronaldo: 'Nu verdient dit team alle aandacht'

Erik ten Hag weigerde woensdagavond een inhoudelijke reactie te geven op de opzienbarende actie van Cristiano Ronaldo. De Portugees leek ontevreden dat hij niet mocht invallen en vertrok nog voor het laatste fluitsignaal richting de kleedkamers op Old Trafford. Daarmee overschaduwde hij de fraaie 2-0-zege op Tottenham Hotspur.

Door onze sportredactie

"Ik heb er geen aandacht aan gegeven. We zullen er morgen mee dealen. Nu wil ik dat de focus op mijn team wordt gelegd. Het was echt een magnifieke prestatie van alle elf spelers", probeerde Ten Hag op zijn persconferentie de aandacht op de overwinning van zijn ploeg te houden.

Ondanks zijn status als een van de beste voetballers aller tijden is de 37-jarige Ronaldo al het hele seizoen - net als vorig seizoen - niet van een vaste basisplaats verzekerd. Alleen in de Europa League staat de Portugees altijd aan de aftrap. In de Premier League stond Ronaldo nog maar twee keer in de basis dit seizoen.

Na zijn basisplek in de vorige competitiewedstrijd tegen Newcastle United werd Ronaldo tegen Tottenham weer gepasseerd door Ten Hag. Toen de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar zag dat niet hij, maar Christian Eriksen en Anthony Elanga in de 87e minuut werden ingebracht, vertrok hij met zijn reservehesje nog om naar de kleedkamers.

'Dit was onze beste teamprestatie van het seizoen'

Ten Hag weigerde aandacht te geven aan de actie van Ronaldo en stak de loftrompet over de rest van zijn ploeg. United maakte een goede indruk en drukte dat in de tweede helft in de score uit door doelpunten van Fred en Bruno Fernandes.

"Dit was denk ik de beste teamprestatie tot dusver dit seizoen", zei Ten Hag op zijn persconferentie. "Men heeft vandaag kunnen zien dat we een ploeg in ontwikkeling zijn, al laten we dat eigenlijk al weken zien. Op het veld worden we elke keer beter."

"Het zal niet elke dag zo gaan. Maar Tottenham Hotspur zie ik als een geweldig team en het is heel moeilijk om tegen ze te spelen. Daarom zei ik tegen mijn spelers in de kleedkamer: 'Het was een genot om naar jullie te kijken.'"

Tottenham leed in Manchester pas de tweede nederlaag van het seizoen, terwijl Manchester United de aansluiting met de bovenste ploegen houdt. Het verschil met koploper Arsenal is nu acht punten.

