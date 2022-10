Zwitserse aanklagers definitief in beroep tegen vrijspraak Blatter en Platini

De Zwitserse aanklagers gaan definitief in beroep tegen de vrijspraak van Sepp Blatter en Michel Platini in een slepende corruptiezaak. De voormalige voetbalbazen werden aangeklaagd vanwege een verdachte betaling van Blatter aan Platini in 2011.

De 86-jarige Blatter en de 67-jarige Platini werden begin juli vrijgesproken in de zaak. De rechter in Zwitserland achtte het niet bewezen dat het door Blatter overgemaakte bedrag van 2 miljoen Zwitserse frank (omgerekend 1,96 miljoen euro) naar Platini onrechtmatig was.

De openbaar aanklagers in Zwitserland besloten na de uitspraak niet direct in beroep te gaan. Twee weken later maakte justitie in gesprek met persbureau AFP bekend de eerste stap in een beroepszaak te hebben gezet. Na het bestuderen van de geschreven uitleg van het vonnis is het beroep donderdag officieel aangetekend.

Voormalig FIFA-voorzitter Blatter beweert dat hij oud-UEFA-baas Platini in 2011 het miljoenenbedrag had overgemaakt voor werk dat de Fransman, in een rol als adviseur, tussen 1998 en 2002 voor de wereldvoetbalbond had verricht.

Platini en Blatter werden jarenlang geschorst

De Zwitserse openbaar aanklager vond dat beiden de FIFA hadden opgelicht en eiste in juni een voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig maanden tegen Blatter en Platini. Het is nog niet bekend wanneer de beroepszaak dient.

Blatter en Platini waren als voorzitters van de FIFA en de UEFA jarenlang de belangrijkste figuren in de voetbalwereld. Vanwege de dubieuze betaling in 2011 werden de bestuurders in 2015 voor acht jaar geschorst door de ethische commissie van de FIFA. De beroepscommissie maakte daar uiteindelijk zes jaar van.

Theoretisch gezien zou zowel Blatter als Platini dus weer deel mogen nemen aan voetbalgerelateerde activiteiten. Oud-topvoetballer Platini zei na zijn vrijspraak overigens al dat hij in de toekomst niet meer voor de FIFA of de UEFA wil werken.

