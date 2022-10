Trainer Oosting is 'doodziek' van zeperd B-elftal RKC Waalwijk in KNVB-beker

Trainer Joseph Oosting van RKC Waalwijk stuurde woensdagavond bewust een B-elftal het veld in voor de verloren bekerwedstrijd tegen De Treffers (2-0), maar dat maakte de teleurstelling over de blamage in de eerste ronde niet minder groot.

Door onze sportredactie

"Ik ben er doodziek van", zei Oosting in gesprek met ESPN. "Dit is topsport. Vorig jaar hebben we het ook zo gedaan en stonden we aan de goede kant van de medaille. We redden het toen tot de kwartfinales. Nu gaan we er in de eerste ronde verdiend af."

Oosting stuurde in Groesbeek een compleet ander elftal het veld in dan tijdens het vorige competitieduel met Fortuna Sittard (0-0). Zo waren er basisplekken voor onder anderen Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali en zaten vaste krachten als Pelle Clement en Iliass Bel Hassani op de bank.

De B-garnituur was simpelweg niet sterk genoeg om de amateurs van De Treffers te verslaan. De ploeg uit de Tweede Divisie opende in de zeventiende minuut de score via Gavin Vlijter. Zelfs met wat vaste krachten als invallers kon RKC de wedstrijd in de tweede helft niet omdraaien.

Brian Campman besliste het duel door in de 67e minuut raak te schieten uit een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied. "Ik train er vaak op en je ziet het: nu wordt het beloond. Daar ben ik superblij mee natuurlijk. Het is gewoon vet", zei de laatste doelpuntenmaker van De Treffers bij ESPN.

Vorig seizoen schopte de ploeg uit Groesbeek het tot de tweede ronde door Rijnsburgse Boys uit te schakelen, waarna sc Heerenveen een maatje te groot was. "Nu hopen we op een van de clubs uit de top drie en dan thuis", zei middenvelder Ricardo Ippel. "Maar het maakt geen klote uit eigenlijk."

De Treffers staat opnieuw in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen